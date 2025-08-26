カグラナナ×AMICISの限定ゲーミングキーボードが受注開始！

Game & Co.が展開するブランド「AMICIS (アミシス)」は、バーチャルアーティスト「カグラナナ」との限定コラボデバイス「オリジナルゲーミングキーボード」と「ガラスマウスパッド」を8月25日から9月26日23:59までの期間限定で受注販売する。価格は、ゲーミングキーボード「カグラナナ × AMICIS ゲーミングキーボード80HE」が30,800円、ガラスマウスパッド「カグラナナEdition」が9,900円。

カグラナナがプロデュースしたこの限定デバイスは、彼女自身の描き下ろしイラストと、過去の衣装や髪色をモチーフにした独自のデザインで、ファンにはたまらない「ナナらしさ」が詰まっているという。

ゲーミングキーボードはアクチュエーション調整幅0.1mm〜3.5mmで、入力遅延0.08msを実現するGateron White Proスイッチが使用されている。分割型ガスケットマウントケースにより、耐久性とクリアな打鍵音を兼ね備え、エルゴノミクス仕様で長時間の使用を快適にサポート。RGBライティングや専用PBTキーキャップも搭載し、各キーごとに色を変えることが可能だ。

ガラスマウスパッドは、総厚2.0mmの薄さながら、4〜5時間かけて420〜500度の化学鋼化を施しており、耐久性や強度が大幅に強化されているという。滑走のしやすさと確かな止めを両立し、その光透過率で美しいアートをより引き立てる。また、キーボードとマウスパットを同時購入すると、特典として限定イラストカードが付属するとのことだ。