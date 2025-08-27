グラビア映えするメリハリボディーで活躍を続ける樹 智子（いつき・ともこ）さんが、7th DVD「vs仮想エロス part2」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを8月9日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

4つの妄想シチュエーションで魅せる人気シリーズの作品だが、30タイトル近くあるなかでpart2が出るのは樹さんが初めて。それだけ前作が好評だったと考えていいだろう。3月に宮古島で撮影された、注目の第2弾はどうなっているだろうか？

――どんな妄想シチュエーションですか？

【樹 智子】 宮古島のビーチに来たカップルに始まり、ご主人様とイケナイ関係に発展するお手伝いさん、バイト先のカフェにいる巨乳店員、そして大人の関係を楽しむ恋人という4つが楽しめます。

――お気に入りは？

【樹 智子】 どれも好きなのですが、ロケーションとして本物のカフェを利用したシーンが特に気に入っています。緑豊かなカフェのなかで撮影できたというのが、すごく素敵なことだと感じました。

――素の自分に近いと思うのは？

【樹 智子】 夕暮れ時のビーチで過ごすところです。キャピキャピ感やフレッシュ感よりも、しっとり感を重視して撮ったシーン。アドリブのセリフも多くなっていて、素の自分を出すことができました。

――ほか注目は？

【樹 智子】 ホテルの部屋でイチャイチャする恋人のシーンです。タイトなデニムパンツを脱いだりするのですが、その下の衣装まで脱げそうになっていたんです。ヒヤヒヤしながらの撮影だったので、スリル感を楽しんでいただけたらと思います。

今年で10年を迎えているグラビア活動だが、これからも「若い子たちには出せない大人っぽさでがんばりたい」とやる気十分。好評につき第3弾が出ることを祈るばかりだ。近況としてはTikTokを始めたので、まだ視聴していない人はチェックしてみよう。