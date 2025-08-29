Wカルビと濃厚卵黄の最強タッグ！ 「月見焼肉」はジュワみしかない

焼肉ライクは9月16日から、秋限定メニュー「匠カルビ＆大判カルビセット」を全国80店舗で販売します。

▲匠カルビ＆大判カルビセット 1390円（ごはん・スープ・キムチ・生卵付き）

「匠カルビ＆大判カルビセット」は、2種類のカルビを濃厚な卵黄に絡めて楽しむ“月見焼肉”スタイルの特別メニューです。

大判カルビは卵と相性が良い厚みにカットされ、さっと焼くだけで脂がとろけ、やわらかくジューシーに仕上がるといいます。

一方の匠カルビは、冷凍せず新鮮な状態で扱うため肉の旨みを逃さず、焼くと表面は香ばしく、中はジューシー。肉汁と旨みをしっかり堪能できるそうです。

どちらのカルビも卵黄を絡めれば、コクのあるまろやかさが加わり一層贅沢な味わいに変わります。さらに卵黄をごはんに落として肉と一緒に味わえば、濃厚な“焼肉TKG（卵かけご飯）”として味わえます。

コクうまなジュワみメニュー秋だけの贅沢！

2種類のカルビをそれぞれ味わうもよし、卵黄やごはんと合わせてアレンジするもよし。この時期だけの特別な焼肉メニューとなっています。

カルビの旨みと卵黄の濃厚さが合わさる贅沢感は、まさに食欲の秋にぴったりの一皿。数量限定なので、気になる人はお早めに！

■対象店舗

東京都：新橋本店／新宿歌舞伎町店／新宿西口店／新宿南口店／渋谷宇田川町店／

渋谷道玄坂店／浜松町店／田町芝浦店／高田馬場店／五反田西口店／上野店／

北千住店／池袋東口店／南池袋店／秋葉原電気街店／秋葉原中央通り店／神保町店／

神田西口店／ 御茶ノ水店／錦糸町北口店／錦糸町南口店／武蔵小山店／飯田橋店／

大森西口店／蒲田西口店／中野サンモール店／高円寺店／立川南口店／東久留米店／

八王子店／国立店／両国店／浅草店

千葉県：新京成八柱駅店／船橋ららぽーと前店／柏東口店／行徳店／千葉C-one店

神奈川県：横浜鶴屋町店／横浜関内店／川崎店／川崎東口店／大船店／溝の口店／

平塚四之宮店／海老名さがみ野店／平塚北口店／本厚木ミロードイースト店

埼玉県：大宮西口店／大宮東口店／川越クレアモール店／川口駅東口店

茨城県：守谷サービスエリア上り店

北海道：札幌狸小路店／函館漁火通り店

宮城県：名取店

大阪府：天満橋店／近鉄鶴橋駅店／大阪福島駅前店／あべの橋店／十三店／

なんば御堂筋店／難波なんさん通り店

京都府：京都河原町蛸薬師店

奈良県：大和西大寺駅店

兵庫県：神戸三宮店／尼崎店

新潟県：新潟駅前店

静岡県：静岡呉服町店

石川県：金沢諸江店

愛知県：名古屋伏見店／名古屋新幹線口店／名古屋上前津店

岡山県：さんすて岡山店／岡山下中野店

広島県：ekie広島店

福岡県：天神西通り店／小倉魚町店

熊本県：熊本下通店

鹿児島県：鹿児島天文館店

※価格は税込み表記です。