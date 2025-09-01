このページの本文へ

9月24日からエリア拡大

「未来のレモンサワー」ついに全国発売へ。レモンスライス入り缶チューハイ

2025年09月01日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　アサヒビールは9月24日から、「未来のレモンサワー」を全国で数量限定発売します。

　「未来のレモンサワー」は、缶を開けるとレモンスライスが浮かび上がる缶チューハイです。これまで首都圏や関信越エリアを中心に展開していましたが、北海道・東北エリアと沖縄県にも販売エリアを拡大します。

　2024年6月に初めて発売されて以降、販売数量に制約があり段階的にエリアを拡大してきましたが、今回、レモンスライスの調達数量を確保したことで全国展開が実現しました。

　ラインアップは、果汁5％の「オリジナルレモンサワー」と、果汁3％の「プレーンレモンサワー」の2種類で、いずれもアルコール度数は5％です。

●未来のレモンサワー オリジナルレモンサワー／345ml／298円
●未来のレモンサワー プレーンレモンサワー／345ml／298円

ついに全国へ！

　缶を開けた瞬間にレモンスライスが浮かぶ演出は、自宅で飲む時間をちょっと特別にしてくれそうです。

　全国発売により、これまで手に取れなかった地域の人にも楽しむチャンスが広がるのはうれしいニュースです。まだ飲んでいないという人は、この機会に手に取ってみては？

※価格は税込み表記です。

