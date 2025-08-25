5GbE LANとWi-Fi 7内蔵！高速ネットワーク対応のASRock X870 Livemixer WiFiでストリーミングを快適に

シー・エフ・デー販売は、ASRockブランドから新しくAMD X870チップセットを搭載したATXマザーボード『X870 Livemixer WiFi』を発売する。この製品は8月29日に発売され、価格は42,800円前後の見込み。

X870 Livemixer WiFiはストリーミングや動画配信、ゲーム実況などを行うコンテンツクリエイターに向けて設計されたマザーボードで、AMD X870チップセットを基に、PCIe Gen5x4 M.2 スロットを2基搭載し、高速SSDの接続が可能である。さらに、最大25のUSBポートが利用可能で、ハブを使用せずに多数のデバイスの接続が可能だ。

また、CPUソケットはAM5に対応し、DDR5メモリスロットを4基備え、最大8000+(OC)対応となっている。ネットワーク機能は5GbE LANに加え、802.11be 2x2 Wi-Fi 7モジュールとBluetooth 5.4を搭載し、高速かつ安定した接続性を提供する。