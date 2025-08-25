VAIO、法人向け「Reborn VAIO」を発表－温室効果ガスを削減するリファービッシュPC

VAIOは8月21日、法人のお客様向けに、メーカー保証付きのリファービッシュPC「Reborn VAIO」の販売を開始した。同製品は、VAIOの独自基準で整備され、VAIO直営のオンラインストア「VAIOストアビジネス」にて購入可能だ。

Reborn VAIOは、販売後のVAIO PCを買い取り、厳格な基準で修理・整備し再生したPCだ。初期販売モデルはモバイルPC「VAIO Pro PK（型名VJPK21）」となり、外装部品やバッテリーなどの内部部品を新品に交換することで、きれいな外観と快適な使用感を提供する。導入した企業は、新品PCを購入する場合と比較して、部品原材料の温室効果ガス排出量が約59.8％削減されるという。

また、MARプログラムからの正規OSライセンスも搭載されており、購入後1年間のメーカー保証付きで、新品と同様の動作試験も通過していることから、法人利用でも安心して使用できるだろう。