このページの本文へ

日本のダウンメーカー、ナンガが手がけました

天下一品コラボのダウンジャケット登場 これはまさに「着るこってりスープ」や！

2025年08月25日 12時00分更新

文● モーダル小嶋　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　まだまだ暑さが厳しい季節ですが、冬になれば気温は下がるわけで、しっかりしたアウターが必要になります。ダウンジャケットなどは冬場に最適でしょう。アツアツのラーメンを食べて身体を温めるのもいいですね。

　では、ダウンジャケットとラーメンがコラボしたらどうでしょうか。何を言っているのかって？ 自分でもそう思います。

　布団の産地からスタートしたダウンメーカーであるナンガと、鶏がらと野菜をじっくり炊きだして作られたこってりスープが人気の中華そば専門チェーン店「天下一品」がコラボレーションしたダウンジャケットが発表されました。

　天下一品の代名詞である“こってりスープ”を思わせるベージュカラーを採用した「NANGA×TENKAIPPIN KOTTERI DOWN JACKET」と、2024年に好評で完売した「NANGA×TENKAIPPIN AURORA TEX DOWN JAKCET」。この2製品の予約販売が、2025年8月22日よりスタートしています。価格はいずれも6万9300円。

NANGA×TENKAIPPIN KOTTERI DOWN JACKET

うわあ、どう見ても天下一品とのコラボだ

　NANGA×TENKAIPPIN KOTTERI DOWN JACKETは、“こってりラーメン”を着て楽しむというコンセプトのダウンジャケット。

こってりスープをイメージしたカラーリング。言われなければ普通にベージュですね

　表地はナンガ独自の防水透湿生地「オーロラテックス」を採用。天下一品の代名詞であるこってりスープを思わせるベージュカラーにすることで、ナンガ×天下一品のスピリットがこもった一着となっています。

　中綿には、スペイン産ホワイトダックダウン（ダウン90%、フェザー10%）を150g封入。軽さと温かさを兼ね備えた本格仕様です。

メッセージ性が強すぎる裏地

　裏地には天下一品ロゴと、ラーメンどんぶりの「明日もお待ちしてます。」になぞらえた「明日も着てください。」のメッセージをプリント。いつでもどこでも着用してほしいという気持ちが込められているそう。

コラボロゴは同色でさりげなく

　背中側の裾には「NANGA×天下一品」というロゴを刺繍。ダウンジャケットと同色にすることで、さりげなくコラボレーションだとわかる特別仕様となっています。

龍もいます（なんで？）

　裏地左右には、京都・桜凛堂一筆龍絵師の手島氏が天下一品のために描いた一筆龍が。あえて黒の裏地と黒の龍にすることで、大人のクールさを表現しているのだとか。

NANGA×TENKAIPPIN AURORA TEX DOWN JAKCET

こちらはAURORA TEX DOWN JAKCET

　NANGA×TENKAIPPIN AURORA TEX DOWN JAKCETは、黒色をベースにしたダウンジャケット。

　こちらも表地にオーロラテックスを採用することで、雨水からの濡れを軽減し、保温性をキープ。衣類内も蒸れることが少なくドライな着心地を維持できます。

　羽毛は厳選された高品質羽毛スペイン産ホワイトダックダウン（ダウン90%、フェザー10%）を150g封入。街着からアウトドアまでマルチに着用可能だとしています。

NANGA×TENKAIPPIN KOTTERI DOWN JACKETとカラーリングが逆になっている、ともいえます

　両袖に着脱可能なベルクロワッペンが付き、ナンガ×天下一品のコラボレーションロゴをはじめ、両ブランドの全3種類がセットに。その日の気分でワッペンを付け替えられるのがポイント。

 

　今年の冬は、こってりラーメンとこってりダウンで、身も心も温まるスタイルを実践してみるのはいかがでしょうか。NANGA ONLINE SHOPならびに天下一品特設サイトより予約可能。予約期間は2025年9月12日の12時まで。2026年1月上旬より順次発送を予定しているとのことです。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

電撃PSO2バナー

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中