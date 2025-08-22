伝統工芸と最新テクノロジーの融合！新開発50mmドライバー搭載のTH910でプレミアム音質を体感

フォスター電機は新しいフラッグシップモデルとして、密閉型の「TH910」とオープン型の「TH919」を2025年9月上旬から発売すると発表した。

TH910とTH919は、バイオダイナドライバーと呼ばれる新開発の50mmドライバーを搭載し、クリアでありながら滑らかな音質を実現する。また、軽量化されたマグネシウム合金の機構部品や新形状のイヤーパッドも加わり、これまで以上に快適な装着感を提供するという。

さらに、ハードメイプルの無垢材ハウジングは、坂本乙造商店が独自に開発した漆工芸で仕上げられている。この美しい仕上がりは、箔地文様が施された独特のデザインで、高級感溢れる見た目となっている。オープン型のTH919は、組子細工の幾何学模様をモチーフにした開口部を持ち、自然な音場を再現する設計が施されている。



ヘッドパッドとヘッドバンドには、天然素材のシープスキンが採用されており、ユーザーに最適なフィット感を提供するという。気になる人は製品ページより詳細を確認してほしい。