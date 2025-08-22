サンワサプライから新型7インチタッチパッド登場！14種類のジェスチャー操作で自由自在な指先操作を実現

サンワサプライは、指先ひとつでパソコン操作を快適に行える新型タッチパッド3モデル「MA-PB521LGM（Bluetooth・7インチ）」、「MA-PY521GM（有線・6インチ）」、「MA-PY521LGM（有線・7インチ）」を9月上旬に発売予定だと発表した。価格は10,780円から14,300円。

このタッチパッドは、1本指から4本指までのジェスチャーに対応しており、さまざまな操作をより直感的に行うことができる。クリック、ドラッグやズームイン、ズームアウトなどの14種類のジェスチャーに対応しており、手軽に作業の効率を向上させることができるという。また、表面のスムーズな操作感と振動機能により、使用中の快適さも追求されている。

Bluetooth接続のモデル「MA-PB521LGM」は、充電式で最大20時間の連続使用が可能だ。一方、有線接続のモデル「MA-PY521GM」および「MA-PY521LGM」は、電池切れの心配がなく使用できる。

デスクトップユーザーでもノートパソコンと同じ使用感で操作できるこの製品は、操作しやすい広々したデザインになっており、狭いスペースでも効果的に使用可能だ。また、薄型で軽量のため持ち運びにも適したアイテムとなっている。