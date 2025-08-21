“覚醒級”の「激辛ピザ」が気になりすぎる！選べる辛さが最大5倍まで

ピザーラは8月21日から11月4日までの期間限定で、「ピザーラ セラーノペッパー」の激辛バージョンを発売します。

今回追加されるのは【激辛／唐辛子3倍】、【鬼辛／唐辛子4倍】、【覚醒／唐辛子5倍】の3種類で、選べる辛さが最大5倍まで広がります。

使用されている唐辛子は、希少な国産セラーノペッパーで、ハラペーニョを越える辛さとなっています。ピザを焼き上げた後にカットしたセラーのペッパーをのせており、フレッシュな香りと辛さが引き立ちます。

ベースのトマトソースに熟成サラミ、オニオン、ナチュラルチーズをトッピングし、シンプルながらも深みのある味わいに仕上がっています。

▲発売中 ピザーラ セラーノペッパー～熟成サラミの旨辛ピザ～

Pサイズ1980円～／Mサイズ2280円～／Lサイズ3640円～

▲発売中【大辛／唐辛子2倍】ピザーラ セラーノペッパー

Pサイズ2060円～／Mサイズ2380円～／Lサイズ3800円～

今回、突き抜けるような辛さを楽しめる唐辛子3倍、痺れるような辛さを感じられる唐辛子4倍、ピザーラ史上最高レベルという辛さで、セラーノペッパーの爽快な刺激を極限まで味わえる唐辛子5倍まで用意されます。

▲NEW【激辛／唐辛子3倍】ピザーラ セラーノペッパー

Pサイズ2140円～／Mサイズ2480円～／Lサイズ3960円～

▲NEW【鬼辛／唐辛子4倍】ピザーラ セラーノペッパー

Pサイズ2220円～／Mサイズ2580円～／Lサイズ4120円～

▲NEW【覚醒／唐辛子5倍】ピザーラ セラーノペッパー

Pサイズ2300円～／Mサイズ2680円～／Lサイズ4280円～

ピザーラからの挑戦状！

旨辛なスタンダードから、痺れる唐さで“覚醒”する唐辛子5倍か。辛さは好みに合わせて選べるため、ちょっとした刺激を楽しみたい人から限界に挑戦したい人まで幅広く楽しめるラインアップとなっています。

こちらの販売は11月4日までとなります。ハロウィンや秋のパーティーにセラーノペッパーを取り入れれば、盛り上がりにスパイスを添えてくれそう！

※価格は税込み表記です。