LINE、AIキャラクターチャットサービス開始　オリジナルキャラ作成可能

LINEヤフーは8月21日、AIキャラクターとの会話やオリジナルキャラクターの作成を楽しめるサービス「AI Friends」を発表した。同日より、「LINE」の一機能として、13歳以上のユーザーに提供する。

AIキャラが盛りだくさん！あなたは誰が好き？

AI Friendsは、ユーザーがAIで生成されたキャラクターとの間で、さまざまなテーマについて会話できるサービス。

歴史上の人物、架空のアイドル、言葉を話す妖精や動物などの個性豊かな登場キャラクターには、それぞれ独自の考え方や役割を設定。ユーザーはキャラクターごとに異なる世界観や個性を楽しめるほか、会話を通してキャラクターの感情やユーザーとの関係性を変化させることができる。

1日の会話回数の上限は100回程度。なお、サービスの提供にはOpenAIのAPIが使用されている。

写真をアップしてオリキャラも作れる！

本サービスでは、ユーザーがアップロードした写真から、オリジナルのキャラクターを生成する機能も用意。こちらはプロフィール情報（年齢、背景、職業、口癖）をカスタマイズすることで、より個性的な、自分だけの特別なキャラクターを生み出すことが可能だ。

出来上がったキャラクターは、公開範囲を「全体公開」に設定し、事前審査をクリアすることで、ほかのユーザーに公開することもできる。

1日あたりのキャラクター生成数は、「全体公開」は最大3回、「自分のみ」は最大1回。