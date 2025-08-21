27型320Hzのモニターが4万円以下！1msの反応速度で競技ゲーマーにも最適なモニターがINNOCNから登場

INNOCNは、日本市場で新型ゲーミングモニター「27G2T」の発売を開始した。8月20日から8月27日までの間、60台限定で特別価格36,338円で販売される。

INNOCN 27G2Tは、320Hzの高速なリフレッシュレートと1msの応答速度を備え、動きの激しいゲームプレイでもスムーズで遅延の少ない体験を提供するという。また、6種類のゲーム調節機能と12種類のシナリオモードにより、個々のプレイスタイルや環境に応じた設定が可能だ。

モニターにはIPSパネルが採用され、100% sRGBカバー率とHDR対応で鮮やかでリアルな映像を再現。ゲームだけでなく、映画鑑賞や日常利用でも高い没入感を楽しめるとのこと。さらに、ブルーライト低減機能やフリッカーフリー技術により、長時間の使用でも目の負担を軽減する設計がなされている。

また、320Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度に加え、広視野角と鮮やかな発色を実現するIPSテクノロジー、さらには映像のカクつきを抑えて滑らかな描画を実現するAdaptive Syncにも対応している。さらに、ユーザーの姿勢を快適に保つエルゴノミクススタンドも搭載されており、高さ・チルト・スイベル調整も可能となっている。

