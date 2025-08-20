売り切れ続出した「マグロ天」が復活！ からあげとのボリューム満点な盛合せで【からやま】

からあげ専門店「からやま」は、8月22日より「マグロ天合盛り定食」など「マグロ天」各種を期間限定で販売します。

昨年売り切れ続出の

人気メニューが復活！

「マグロ天」はからやまの期間限定メニュー年間販売数ランキングTOP5に入った人気の商品で、昨年は売り切れも続出しました。



そんなマグロ天が今年も復活。厳選したまぐろに下味を付け、軽い衣で揚げた天ぷらに仕上げています。そのままでも旨味が詰まっていますが、醤油・大根おろし・わさびと合わせることで、さまざまな味わいが楽しめる仕様です。



看板メニュー「カリッともも」との合盛り定食などを用意。

▲マグロ天合盛り定食 1045円

マグロ天4個、カリッともも2個、わさび、醤油、大根おろし、ご飯、みそ汁がセットになった看板の合盛り定食です。

▲マグロ天倍盛り合盛り定食 1419円

マグロ天8個、カリッともも2個、わさび、醤油、大根おろし、ご飯、みそ汁のボリューム満点メニューです。

▲マグロ天 単品 495円

マグロ天4個にわさび、醤油、大根おろしが付き、天ぷら単品としても楽しめます。

▲マグロ天合盛り弁当 1026円

※マグロ天4個、カリッともも2個、わさび、醤油、大根おろし、ご飯

▲マグロ天倍盛り弁当 1393円

※マグロ天8個、カリッともも2個、わさび、醤油、大根おろし、ご飯

・マグロ天単品（テイクアウト） 486円

※マグロ天4個、わさび、醤油、大根おろし

サクサク衣の「マグロ天」が復活！

昨年一時売り切れとなった「マグロ天」が今年も登場。看板の「カリッともも」との合盛りは食べ応え満点なこと間違いないでしょう。醤油・大根おろし・わさびで様々な味わいを楽しめるのも魅力的。

昨年味わった人も、まだ食べたことがないという人も、この機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。