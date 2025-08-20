240Hzで27インチ！ゲーマーの要求に応えるハイスペックモニター『H27F7』がAmazon特別価格で販売開始！

ゲーミングギアブランド「KEY TO COMBAT」は8月19日、27インチモデル「H27F7」と23.8インチモデル「H24B9S」の発売を発表した。

「H27F7」は27インチのフルHD Fast IPSパネルを搭載した、画質とスピードを求めるゲーマー向けに最適なハイエンドモニターだ。240Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を実現し、グラフィックカードとモニターのリフレッシュレートをシームレスに同期。速さを必要とする場面でもブレなく滑らかな映像が維持されるという。現在、特別価格17,766円でAmazonにて購入可能だ。

一方、「H24B9S」は、競技を始めるゲーマーにぴったりの高コスパモデルで、23.8インチフルHD IPSパネルを採用している。144HzのリフレッシュレートとAdaptive Sync技術によって、快適なプレイ体験を提供。こちらも現在、Amazonにて特別価格の11,882円で購入することができる。

