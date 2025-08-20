8K映像も安心！最長15mの光ファイバUSB-Cケーブル「AUC2」シリーズ8/26～発売開始！

エーディテクノが、新しい長尺光ファイバUSB-Cケーブル「AUC2」シリーズを8月26日から発売開始すると発表した。

AUC2シリーズは、USB 3.2 Gen2（10Gbps）とDisplayPort 2.1規格（DP40：UHBR10）に対応した多機能なUSB-C光ファイバケーブルだ。この製品は、OM3準拠のガラス光ファイバを採用し、プロフェッショナルな映像・データ運用環境を実現。8Kおよび4Kの映像信号を高品質で長距離伝送可能だ。

また、光ファイバと銅線のハイブリッド構造ケーブルが採用されており、光ファイバは高速データ通信および映像伝送を担い、銅線はUSB 2.0/1.1通信や電力伝送を担うことで、最大15mもの長距離伝送と接続の安定性を両立させているという。さらに、USB Power Deliveryによる最大60Wの電力供給が可能で、ノートPCなどへの給電も可能だ。

AUC2シリーズは、7.5m（型番：AUC2-007M）、10m（型番：AUC2-010M）、15m（型番：AUC2-015M）のラインナップで構成されている。会議室でのデバイス接続やWEBカメラ接続などのデータ・映像伝送、ライブ配信、大型ディスプレイでの映像表示など、さまざまな場面で活躍する製品となるだろう。