6.67インチL字型AMOLEDディスプレイ搭載！ROG RYUO IV SLC 360 ARGBでPC内部の美しさを極める

6.67インチのL字型ディスプレイ搭載でPC内部の美しさを最大限に引き出す

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers」から新製品「ROG RYUO IV SLC 360 ARGB」を8月22日より発売開始すると発表した。

新製品「ROG RYUO IV SLC 360 ARGB」は、6.67インチの2K AMOLED L字型ディスプレイをCPUヘッドに採用し、パソコン内部の美しさをさらに強調するデザインとなっている。背の高いメモリーとの干渉を避けることができるスライド可能なフレーム設計も施されている。

ラジエターの中央から出されるカスタム200mmチューブが、クリーンで美しい外観を実現。最大2650rpmの回転と最大5.45mmH2Oの静圧により、安定感のある強力な空気の流れを提供するという。

さらに、デイジーチェーン接続された3つのファンが予め取り付けられており、FANとARGBケーブル各1本を接続するだけで簡単に組み立てが出来るように設計されているというのも嬉しいポイントだ。