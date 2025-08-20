くら寿司「極上かに」フェアがアツい！ 特大本ズワイガニなどカニづくし

くら寿司は8月22日から、「極上かに」フェアを期間限定で開催します。

冬のイメージがあるカニですが、夏でもカニを楽しめるよう、水揚げ時期が違うものを世界中から仕入れて提供。特大サイズの本ズワイガニを使用した握りや、異なる部位を食べ比べできる二種盛りなど、豪華なカニを使った商品が登場します。

特大ズワイガニや130円の軍艦などカニづくし！

▲特大本ズワイガニ（一貫） 390円

“カニの王様”といわれる本ズワイガニを特大サイズで握りにした一皿で、噛むほどにあふれる旨みと甘みが楽しめるといいます。

▲本ズワイガニ二種盛り 350円

濃厚な旨みが特徴の“開き”と、ふわふわとした食感の“かに身”を一皿で味わえる商品です。

▲本ズワイガニ軍艦（一貫） 130円

▲丸ズワイガニ大（一貫） 280円

▲かにクリームコロッケ 230円

▲本ズワイガニ盛り合わせ 1490円

※特盛本ズワイガニにぎり・本ズワイガニかに身・本ズワイガニかに味噌和え・

特大本ズワイガニ・本ズワイガニ開き（二貫）

夏限定の“映える”かき氷が登場！

同日からはスイーツブランド「KURA ROYAL」より、夏にぴったりの新作かき氷「とろける白桃氷」も数量限定で販売されます。

▲とろける白桃氷 980円

※持ち帰り不可／各店舗1日数量限定

天然水で作った氷を削り、ふわふわの食感に仕上げたかき氷に、旬の白桃をふんだんに使用。桃クリームやシロップを重ね、見た目も華やかなスイーツです。

シャリからはみ出すカニ！

冬のイメージが強いカニを夏にも味わえる今回のフェア。本ズワイガニを130円から味わえるコスパの良さも魅力です。

お寿司好きもスイーツ好きも満足できる内容なので、家族や友人との食事にも利用してみては？

※価格は税込み表記です。