WindowsもMacもiPadもこれ1台！ エレコムの新型キーボード「Precisionist」がマルチOS対応でデバイスの垣根を超える

エレコムは、8月下旬より新型キーボード「Precisionist（プレシジョニスト）」シリーズを発売する。軽快で精密な打鍵感を持ち、充電式でマルチ接続やマルチOS対応の多機能性を備えたモデルだ。



コンパクトなテンキーレスモデルと、数字入力が快適なフルサイズモデルの2タイプから選ぶことができ、価格はミニサイズが8,980円、フルサイズが9,980円だ。

Precisionistは、V型構造のパンタグラフを採用し、精密でブレの少ない打鍵感を実現している。キーストロークはわずか1.5mmで、薄さとしっかりとした打鍵感の両立を図っているという。また、人間工学に基づくキートップ形状で、長時間の入力作業でも疲れにくい設計だ。デバイス間の切り替えが簡単なマルチペアリング機能も搭載し、最大4台のデバイスをシームレスに操作できる。

このキーボードはさまざまなOSに対応している。Windows、macOS、iOS/iPadOS、ChromeOS、Android向けに、それぞれ最適化された入力モードを備えている。さらに、Windows用のAIアシスタント機能「Copilot」にも対応する専用キーを搭載し、デジタル作業を効率化する。