MAN WITH A MISSION×JTコラボ：Ploom AURA限定フロントパネル、WILD BUNCH FEST.のPloom LOUNGEで提供【数量限定】

日本たばこ産業（JT）は8月18日、人気ロックバンドのMAN WITH A MISSIONのTokyo Tanaka & Jean-Ken Johnnyと協力し、加熱式たばこデバイス「Ploom AURA」の限定コラボフロントパネルを製作したことを発表した。



この特別なフロントパネルは、8月22日から8月24日に開催される音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2025」の特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」で「Ploom AURA」をすでに持つユーザーと会場でデバイスを購入した人に提供されるという。

このコラボフロントパネルは、MAN WITH A MISSIONの象徴であるオオカミの毛並みをモチーフにしたデザインを採用している。色はブラックとブルーの2色で、おしゃれな「Ploom AURA」に力強いアクセントをもたらすという。交換は数量限定で行われ、在庫がなくなり次第終了する。

「Ploom AURA」は、JTが提供する加熱式たばこブランド「Ploom」の最新デバイスで、独自のSMART HEATFLOW技術により、たばこ葉本来の味を余すことなく楽しめる。また、HEAT SELECT SYSTEMにより、自分にぴったりな一服を選べるのが大きな特徴だ。

今回のコラボレーションは、「Ploom AURA」が持つ魅力を余すところなく伝え、ユーザーの心に深く刻まれる驚きと感動を与える「SENSATIONAL」プログラムの一環で行われる。今後もこのプログラムでは限定コラボアイテムの抽選や、特別なCMの展開などが予定されており、多くのファンの期待が高まっている。