テレビの音がクリアに聞こえる！HIDISC「お手元スピーカー」9月発売

磁気研究所は、自社ブランド 「HIDISC（ハイディスク）」 から新製品 「お手元スピーカー」 を9月上旬に発売する予定だ。本製品は、公式サイトをはじめ、全国のホームセンターや家電量販店で販売される。

シンプル設計で誰でも使いやすいテレビ用スピーカー

「お手元スピーカー」は、テレビにプラグを挿すだけで簡単に使用できるのが最大の特徴だ。別売のAC充電器をコンセントに接続し、テレビにコードを差し込むだけで、即座に高音質のテレビ音声を楽しめる。音量つまみは無段階で調整可能で、直感的な操作ができるため、機械操作が苦手な人でも安心だという。

高音質設計でセリフや効果音もクリア

高音質を追求した本スピーカーは、小さなセリフや効果音までクリアに再生できる。さらに、音声入力コードには ノイズ軽減のシールド加工を施し、雑音の少ないクリアな音質を実現。リビングでのテレビ視聴はもちろん、家事中のBGMとしても最適な仕様だ。デザインはシンプルなスクエア型で、カラーはホワイトとブラックの2色から選べる。

コンパクト設計と実用的な仕様

サイズは幅85×奥行85×高さ85mm（突起部除く）、重量は約487gとコンパクト。最大出力2Wの2インチスピーカーを搭載し、周波数特性は100Hz～20KHzと、一般的なテレビ視聴に必要な音域をしっかりカバーする。



入力端子はφ3.5mmステレオミニプラグに対応し、5mのロングケーブルを備えているため、広い部屋でも快適に利用可能だ。直営店舗 「MAG-LAB」 でも販売されており、秋葉原での買い物の際に立ち寄るのもおすすめだ。

購入方法と販売チャネル

製品の詳細や購入方法は、公式ショッピングサイト 「FLASH STORE」や公式楽天ショップでも確認できる。複数の購入チャネルから選べる点もユーザーにとって嬉しいポイントとなっている。