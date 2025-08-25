“eスポーツ”という言葉が、競技シーン以外のゲーム好きにも浸透してきている昨今、業界の躍進にもっとも貢献しているといえるeスポーツチームの1つが、Crazy Raccoon（以下、CR）だ。

FPSや対戦格闘ゲームをはじめ、さまざまな部門の選手が所属しているだけでなく、ストリーマー部門の人気もすさまじい。eスポーツ選手が人気のストリーマーとして活躍するという、今では当たりまえになってきている流れの礎を作ったチームの1つでもあると思っている。

そんなCRは、なんと8月に東京ドームでファンイベントを開催。eスポーツチームが、1チームでそれも東京ドームでイベントを実施できるなんて、数年前はだれも思っていなかっただろう。そんな偉業を達成したチームが、CRなのだ。

そんなCRだが、ファンもゲーマーが多い印象だ。それは、eスポーツ選手やストリーマーのゲームでの活躍を見て推しになっているからだろう。推し選手やストリーマーと同じゲームを楽しみたいと考えているファンがほとんどではないだろうか。

とはいえ、多くのeスポーツ選手、ストリーマーがメインでプレイしているのが、PCゲームなので、ゲーミングパソコンがないと、同じように遊べないということも結構ある。

そこでオススメしたいのが、PCゲームも快適にプレイできてかつCRの推し活にもなる、GALLERIA（ガレリア）とCRのコラボパソコンだ。今回、実際にこのコラボパソコンをお借りすることができたので、まずは外観と使い勝手から紹介していこう。ちなみに、動画もめちゃくちゃカッコいいのでぜひ見てほしい。

なお、GALLERIAでは以前CRとのコラボモデルが発売されている。前モデルの黒ベースから、25年の4月に、今回紹介するホワイトベースにリニューアルしたという経緯だ。

ホワイトが基調でデザインの存在感もスゴイ！

チラ見でもCRファンというのがわかる

まずは、外観から。まず一目みただけでCRのファンだということがわかるデザインとなっている。GALLERIAの通常のKTケースとは見た目がまったく異なり、全体的にホワイトを基調としており、前そして左右はガラスパネルとなっている。

前面にはCRとGALLRIAのロゴが配置されており、左サイドにはおなじみのアライグマのロゴ、そして右側にもCRのロゴがあるのだが、この右側はCRのロゴを囲うように、集中線が引かれているようなデザインを採用している。これがかなりド派手だ。コラボパソコンは、前と左サイドがコラボしていることがわかるデザインになっているマシンが多いが、CRコラボモデルは前、左右どこから見ても、CRのコラボモデルというのが一発でわかるデザインになっている。

既存のケースを使っていない、右にもロゴがド派手にデザインされているというだけでも、GALLERIAとCRのファンのための強いこだわりが感じられるわけだが、もちろんこれだけではない。