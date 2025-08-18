Macユーザー必見！HDR400対応の27インチ4Kモニター「27D1U」が日本上陸

ディスプレイメーカーINNOCNは8月18日、最新モデル「27D1U」を日本市場に投入すると発表した。



27インチ4K高解像度パネルを採用し、価格は32,300円。発売を記念して8月18日から8月28日23:59まで7％OFFキャンペーンを実施中で、Amazon経由で購入可能だ。

この新製品「27D1U」は、高解像度の27インチパネルとHDR400対応により、視認性と作業効率を向上させることを目指している。クリエイティブワークはもちろん、ビジネスシーンでもその能力を発揮するとのことだ。Macユーザーに嬉しい「M.BOOKモード」を搭載し、色精度が求められるタスクに最適だという。

特に注目すべきは、多彩な接続端子だ。HDMI 2.0やDisplayPort 1.4の他、最大65Wの給電に対応するUSB Type-Cポートを装備している。これにより、シームレスなデータ転送と充電を実現し、デスク周りをすっきりさせることが可能だ。さらに、低ブルーライト制御やDC調光技術を装備し、長時間の作業による目への負担を軽減するようデザインされている。

複数の調整が可能なスタンドが付属し、使用者の姿勢や視線に合わせたポジションを調整することで、快適で効率的な作業環境の提供を目指している。ビジネス、クリエイティブの両シーンで活躍が期待される次世代モニター「27D1U」。この製品が提供する優れた映像体験を、ぜひ体験してみてはいかがだろうか。