CHUWI新ミニPC「AuBox 8745HS」登場！Ryzen 7搭載で高性能

CHUWIは8月14日、最新のミニPC「AuBox 8745HS」を発表した。このモデルはAMDの最新プロセッサーRyzen 7 8745HSを搭載し、高い性能と柔軟な拡張性を実現しているという。価格は73,900円で、CHUWI JP Storeにて販売中だ。

「AuBox 8745HS」は、AMD Ryzen 7 8745HSプロセッサーを搭載し、8コア16スレッドと最大4.9GHzのブーストクロックにより、スムーズなマルチタスク処理が可能。また、RDNA 3アーキテクチャを採用したRadeon 780M GPUにより、エントリークラスの外部GPUに匹敵する性能を持つという。

拡張性の面でも「AuBox 8745HS」は優れており、USB4やBluetooth 5.3、最大64GBのDDR5メモリ、最大2TBのPCIe SSD拡張が可能だ。さらに、4K@144Hzのディスプレイを4台まで同時出力できるなど、マルチタスクやゲーミングなどの用途に対応する。

製品はサイズが154×152×45mm、重量が約740gとコンパクトで、VESAマウント対応により様々な設置環境に適する。さらに、Windows 11 Proが標準搭載されているため、開封後すぐに効率的な作業環境を提供できる。