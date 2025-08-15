スマホ映像を4Kで！Type-C to HDMI変換アダプタ登場

スマートフォンアクセサリー専門の山口コーポレーションのブランド「シズカウィル」は、新製品「Type-C to HDMI変換アダプタ」を発表した。

シズカウィルの「Type-C to HDMI変換アダプタ」は、Type-Cポートを備えたスマートフォンやノートPCからHDMI出力が可能となるアイテムだ。プレゼン、動画視聴、ゲーム画面の投影など、ビジネスシーンからエンタメまで幅広く利用可能。高級感を演出するアルミニウム合金ボディは見た目だけでなく、放熱性や耐久性にも優れているという。



また、幅広い機種に対応しており、4K解像度および30Hz/60Hzに対応することも大きな特徴だ。

「ミラーモード」と「拡張モード」の2つの画面表示モードを持ち、プレゼンや動画視聴、デュアルモニター作業といったさまざまなシーンでの利用が可能。挿すだけで使えるので、面倒なドライバのインストールが不要であるという利便性も見逃せない。

リフレッシュレートの切り替えも可能で、静止画中心の作業には30Hz、動きの多いコンテンツには60Hzを選ぶことができるという。最大4K対応で、鮮やかさも細かさも損なわない高画質出力が可能なことから、写真・動画鑑賞や映像制作時にも重宝しそうだ。アルミ素材ならではの耐久性と放熱性に優れた設計は、長期間にわたって安心して使い続けることができる。