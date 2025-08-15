ASUS、610Hz駆動の24.1型ゲーミングモニターを国内発売

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers (ROG)」の新製品である「ROG Strix XG248QSG Ace」を日本国内で発売することを発表した。この製品は、世界最速うたう610Hz（OC）リフレッシュレートを誇り、9月中旬頃に発売が予定されている。

24.1インチのFHD（1920×1080）Super TNパネルを搭載した「ROG Strix XG248QSG Ace」は、610Hz（OC）リフレッシュレートと0.1ms（GTG）応答速度を実現する。さらに、0.8msの入力遅延や90％ DCI-P3の広色域対応など、プロゲーマー向けの厳しい要求にも応えられる仕様として注目だ。

このモニターは、2025年BLAST Counter-Strike 2トーナメントシリーズの公式ディスプレイに選出されており、ROG Ace Esports Collectionの一部として位置付けられている。また、ROG Extreme Low Motion Blur 2技術により、最大65％明るい映像表示を可能にするだけでなく、G-SYNCやFreeSync Premiumなどの複数のVRR技術にも対応。これにより、あらゆるプラットフォームでスムーズなゲーム体験を提供するとしている。

「ROG Strix XG248QSG Ace」は、デスクスペースを有効活用するためにコンパクトなスタンドを採用している。従来のXGシリーズより約30％小型化されたスタンドは、160mmの高さ調整、+45°～-45°のスイベル、-5°～+35°のチルト調整が可能だ。