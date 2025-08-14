最速1800Mbps！ハイパワーUSB Wi-Fi子機「Archer TX30U Plus」で安定の高速接続を実現

ティーピーリンクジャパンは、8月20日よりWi-Fi 6対応のUSB Wi-Fi子機「Archer TX30U Plus」と、USB 3.0 SDカードリーダー「UA430D」を発売する。価格は「Archer TX30U Plus」が4,200円、「UA430D」が1,480円だ。

「Archer TX30U Plus」は、Wi-Fi 6とMU-MIMO・OFDMA技術を採用し、最大1800Mbpsの高速かつ安定した通信を可能にするUSB Wi-Fi子機。デュアルアンテナとビームフォーミングにより、離れた場所でも強力な接続性能を発揮するという。内蔵ドライバーでインストール不要、USB 3.0対応による高速データ転送が可能だ。



同じく登場した「UA430D」は、USB 3.0のType-CとType-Aに対応するSDカードリーダーで、SDカードとmicroSDカードの同時読み書きが可能。最大200MB/秒の高速転送を実現し、Windows・macOS・iOS・Androidなどの主要OSと互換性があり、ドライバー不要のプラグ＆プレイが特徴となっている。