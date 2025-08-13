360Hzの滑らかさと1msの応答速度！KEY TO COMBATから高精度と没入感を提供するゲーミングモニター登場！

KEY TO COMBATが、新たなゲーミングモニター「H25X7」と「H27T6」を発売した。8月12日にリリースされたこの2モデルは、競技プレイヤーからクリエイターまでの幅広いユーザーに対応する性能を備え、eスポーツの最前線からビジュアルワークまでをサポートするという。

まず、「H25X7」は24.5型のFHDディスプレイに360Hzという高いリフレッシュレートを実現している。このリフレッシュレートはオーバークロックにより最大400Hzまで引き上げることが可能だという。1msの高速応答とFast IPSパネルの組み合わせにより、動きのブレを限界まで排除し、HDR400とsRGB 128%カバー（ΔE<2）という高精細な色再現性を搭載している。8/24まで期間限定で、セール価格の26,388円で提供されている。

一方、「H27T6」は27型のWQHDディスプレイに200Hzのリフレッシュレートを搭載しており、sRGB 131%とDCI-P3 99%の高色域をカバーしているという。さらに、このモデルはG-Sync互換、ブルーライト軽減、DC調光が標準装備され、長時間の使用においても目への負担を軽減する設計になっているとのこと。こちらも期間限定のセール価格で提供されており、割引クーポンを使用して、23,682円で手に入れることができる。