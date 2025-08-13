「Yahoo!トラベル」公式アプリ登場、毎月のセールで宿泊費が20％以上おトクに

LINEヤフーは8月13日、同社が提供するインターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」の公式アプリ（iOS版、Android版）の提供を開始した。日本全国1万7000軒以上のホテルや旅館をおトクに予約でき、決済時に「PayPayポイント」を即時利用することも可能だ。

オンライン決済との組み合わせで

20％以上おトクになる「GoGoセール」

Yahoo!トラベルでは、毎月「5」と「0」のつく日（5日、10日、15日、20日、25日、30日）を含む36時間限定で、宿泊代金が10％以上おトクになる「GoGoセール」を実施する。このセールは、予約時にクレジットカードで決済すると宿泊料金が最大10％オフになる「オンラインカード決済」と併用でき、合計で20％以上おトクに宿泊予約が可能になる。

観光庁の調査によると国内旅行の需要は拡大傾向にあり、今回の公式アプリ提供は、高まる旅行ニーズに対して、よりおトクでスマートな体験を提供することを目的としている。これにより、移動中でも旅の計画や予約の確認・変更・キャンセルまでアプリ内で完結する。

公式アプリでは、ブラウザー版と同様にパーソナライズ化されたおすすめの宿の提案を受けられるため、希望するホテルや旅館を効率的に見つけることができる。今後は、予約状況を知らせるプッシュ通知機能の追加など、さらなる機能拡充を予定しているという。

Yahoo!トラベルは、ビジネスホテルから高級リゾートホテル、温泉旅館まで幅広く取りそろえており、「オンラインカード決済」の利用でいつでも宿泊料金が最大10％割引される。予約金額に応じて付与されるPayPayポイントは、「貯める」だけでなく、支払い時に「今すぐ使う（即時割引）」も選択できるため、ポイント付与を待たずに割引を受けられる点が特徴だ。