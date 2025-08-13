滑らかで軽やかな操作感！WALLHACKの最新ガラスマウスパッド「VA-005」が登場

デンマーク・コペンハーゲン発のゲーミングギアブランド、WALLHACKは8月12日に最新のガラスマウスパッド「VA-005」を発売する。販売は同日23時（日本時間）よりWALLHACKの公式ウェブサイトで開始され、価格は19,500円。

新製品「VA-005」は、トライボロジー（摩擦学）と微細な表面テクスチャーの研究成果をもとに開発された。デザインも北欧らしいシンプルで洗練されたスタイルを採用し、デスクに自然に溶け込むデザインとなっている。

「VA-005」は、ガラスにケミカルエッチング加工を施し、表面には細かなピラミッド状の加工を採用している。これによりマウスの滑らかな操作が可能となるため、素早く正確な操作を求めるユーザーに最適だ。また、超薄型2.5mmのガラスと、三段階のCNC加工によるテーパーエッジで手首への負担を軽減し、操作性を向上させているとのこと。

マウスパッドには、凹型シリコンベースが採用されており、グリップ性能が向上している。また、耐衝撃性ポリプロピレン製ハードケースが付属し、持ち運びの安全性も確保されている。さらに、購入者には2種類のマウスソールも同梱され、好みに応じた滑走感にカスタマイズ可能だという。

