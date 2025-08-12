モンテック最新「HyperFlow」シリーズで8種類の簡易水冷CPUクーラーが新登場

Montechの最新オールインワン簡易水冷CPUクーラー「HyperFlow ARGBシリーズ」と「HyperFlow SILENTシリーズ」が、8月22日に発売される。代理店であるシー・エフ・デーが取り扱い、価格は「HyperFlow ARGB 360」が14,880円前後、「HyperFlow ARGB 240」が13,180円前後、「HyperFlow SILENT 360」が12,380円前後、そして「HyperFlow SILENT 240」が10,880円前後の見込み。

HyperFlowシリーズは、高速3100RPMのポンプヘッドを備えることで、優れた冷却性能を提供する。このモダンなデザインのポンプヘッドは宝石のような美しい輝きを持ち、PC内部をスタイリッシュに彩る。27mm厚のアルミ製ラジエーターもスリムかつ高性能で、ファンがあらかじめ設置されているため、取り付けも簡単に行えるという。

HyperFlow ARGBシリーズは、ファンとポンプヘッドにARGBを搭載し、最大2100RPMで動作することで、パフォーマンスと静音性を両立。ファンのサイズは120×120×28mm、騒音レベルは最大29.1dBAに抑えられている。一方、HyperFlow SILENTシリーズはより低騒音化を目指し、最大騒音レベルが24.8dBAに抑えられており、静音環境を求めるユーザーに最適といえるだろう。

両シリーズともにブラックとホワイトの2色展開で、非常にシンプルなデザインながら、洗練された見た目と機能性を兼ね備えている。6年保証が付いており、長期間にわたって安心して利用可能だ。