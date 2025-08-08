HISモバイル、知人に会う機会が多いお盆に「紹介割キャンペーン」を期間限定で特典強化

HISモバイルは、現在開催中の「友達・家族紹介割キャンペーン」（9月1日10時まで）について、期間限定（8月8日17時～8月18日10時まで）で特典をアップグレードしている。

まず、「友達・家族紹介割キャンペーン」は、三親等以内の親族を紹介した場合に紹介を受けた側は初期費用が半額（3300円→1650円）または初月基本料割引、紹介した側はAmazonギフト券1000円分がプレゼントされるというもの。

また、知人や友人を紹介した場合は、紹介を受けた側は初期費用が10％オフ（330円割引）、紹介した側は1名紹介につきAmazonギフト券1000円分がプレゼント（最大5回線まで）される。

今回期間限定でアップグレードされるのは後者。知人や友人からの紹介を受けた全員について初期費用が半額に（3300円→1650円）、紹介した側は1名紹介につきAmazonギフト券が1500円分がプレゼント（最大5回線まで）される。

同社では、月280円から使えるHISモバイルの格安SIMを「夏休みで親戚や友達と会う機会が増えるこの時期に」ぜひ勧めてほしいとしている。詳しくはHISモバイルのサイトで（https://his-mobile.com/campaign/recommend）。