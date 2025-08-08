OpenAIが対話型AIの中核となる、最新第5世代のAIモデル「GPT-5」を発表した。CEOのサム・アルトマン氏が「従来のAIモデルよりも圧倒的に使いやすく、楽しい」と語るGPT-5は、プログラミングの知識を持たないユーザーも瞬時にソフトウェアが作れるほど、コーディング能力が大きく向上した。

8月8日以降から、無料プランのユーザーも含むChatGPTのユーザーに順次提供を始める。また開発者・法人向けのAPIもGPT-5にアップグレードされる。

実用面ではコーディング能力が向上したことが最大の進化点

日本時間8月7日にOpenAIがオンラインで開催した記者説明会には、CEOのアルトマン氏が参加。新しいGPT-5が従来のモデルよりも一段と性能が飛躍したことについて「以前のモデルが“ちょっと賢い大学生のような感じ”だったとすれば、GPT-5は“博士号を修得した専門家に何でも聞けるような感覚”」とたとえた。

GPT-5の特徴は、OpenAIのHead of ChatGPTを担当するニック・ターリー氏が詳細を説明した。

まずは「インテリジェンス＝賢さ」の進化について、ターリー氏はGPT-5が「OpenAI oシリーズよりも複雑な推論処理ができて、さらに速くスムーズに応答できる」と語る。GPT-5は数学、科学、コーディングなど多くの用途に優秀なベンチマークスコアを計測したというが、特に実用性の面ではコーディング能力が向上したことをターリー氏も強調している。

また自然な文章の生成能力についても、ターリー氏は「私の感想を言えば、GPT-4.5よりもGPT-5の方が好ましく感じる」とした。チャットにおいても、GPT-5が自動的に必要なツールや推論を判断することにより、人と自然に会話するようなインターフェースに近づいているという。

プログラミングの素人にも役立つアプリが作れる

GPT-5のプログラミング能力が高くなったことにより、コーディングの未経験者でもモデルに頼めば役立つアプリを素速く生成してくれる。

OpenAIが開催したオンライン説明会では、英語を母語とするユーザーが「フランス語を学ぶためのウェブアプリ」をGPT-5でコーディングするデモンストレーションが行なわれた。以下、元の言語は英語になるが、デモンストレーションのサンプルとして使用されたプロンプトだ。

【「フランス語学習アプリ」を作るプロンプト】

私のパートナーである英語話者がフランス語を学ぶために、美しく、非常にインタラクティブなウェブアプリを作成して。

―彼女の毎日の進捗をトラッキングしたい

―魅力的なデザインにする

―フラッシュカードやクイズなど、いくつかの学習アクティビティを追加して

―ゲーム要素として、「スネークゲーム」をベースにしたミニゲームを組み込んでほしい。アイテムは蛇の代わりに「ネズミ」、餌の代わりに「チーズ」を使う。チーズを食べるたびにフランス語単語の音声が再生され、発音練習もできるようにしたい

ー回答の前に考える時間を設けて。

上記プロンプトを入力すると、GPT-5は複数のバリエーションのコードを生成した。

•バージョン1：150行以上のHTML/CSS/JavaScriptコード

•バージョン2：800行超のより複雑な構文

ユーザーはコードの中身を理解する必要はなく、「Run」ボタンを押すだけで生成されたウェブアプリを試遊して、気に入った方を保存すれば繰り返し使える。

無料プランのユーザーもGPT-5が楽しめる

OpenAIによる最新のAIモデルであるGPT-5は8月8日以降、無料プランのユーザーも含む、有料サブスクリプションプランのChatGPT Plus、ChatGPT Proのユーザーに対して順次ロールアウト提供を開始する。

無料プランのユーザーにもGPT-5を提供することになった理由について、ターリー氏はOpenAIが掲げるミッションである「AGI（汎用人工知能）をすべての人々の利益のために活用すること」を実現に近づけるためと説明した。一方で「体験してもらえば、おそらくサブスクリプションプランに興味を持ってくれるはず」とも語った。つまりは同社のミッションにもビジネス戦略的にも「合理的な判断」だったというわけだ。

今後1週間後には最低150ユーザーから契約可能な、大規模組織向けのChat GPT Enterpriseプランと、教育版のChatGPT EduもGPT-5にアップグレードされる。さらに信頼性が高く詳細な回答のために推論能力を拡張した「GPT-5 Pro」の提供も「まもなくアクセスできるようになる」という。

有料サブスクリプションユーザーは、ChatGPTを使用する際に目的に合わせたモデルが選択できた。だが、用途に応じたモデルが多岐に渡り存在するため、ユーザーによっては選択肢があることが煩わしく感じられた。GPT-5では、これまでOpenAIによる個別のモデルが備えていた特徴的な機能が統合されることから、ターリー氏は「今日からはシンプルにGPT-5を使うだけでOK。モデルを選ぶ必要がない」ことも便利になる点として強調した。

Proプランのユーザーは従来のAIモデルのほか、画像生成（DALL·E）、Canvas（キャンバス）などのツールも引き続きGPT-5ベースで利用できる。また、Plusプランやほかのユーザーに対しては使用量制限のリミットが設けられているが、Pro、およびTeamプランでは「ほぼ無制限」になる点は従来と一緒。Plusについては「Freeよりも大幅に高い利用制限」が設けられる。

AIによる誤情報を防ぐ安全性に関する取り組み

GPT-5の安全性に関連する取り組みについては、OpenAIのSafety Research Leadであるアレックス・ボテル氏が説明した。

AIがユーザーに対して意図的に虚偽の説明を提示したり、回答のねつ造をしないよう、GPT-5ではハルシネーションの大幅な削減と回答精度の向上に注力した。AIによるいわゆる「欺き（deception）」の頻度を定量的に測定し、トレーニング段階で発生を抑えるようにチューニングを繰り返した。その結果、過去のモデルよりも大幅に虚偽率が低下しているという。

もうひとつの重要な課題である「悪意あるAIの使用」を防ぐために、OpenAIでは従来から、たとえば「爆発物の作り方」などの危険なプロンプトに対してはモデルが拒否しながら、それ以外にはできるだけ協力的に応答するようにチューニングしてきた。それでも「危険物の製造目的なのか、単なる学習目的なのか」がわかりにくい「使い方がわかれるグレーな領域」については判断が非常に困難だったとボテル氏は語る。

こうしたデュアルユースが考えられるプロンプトについては、表面的には応答するが、詳細な情報は出さず、高レベルの一般知識に回答内容をとどめるという形でバランスを取っているという。

ボテル氏は特に「バイオテクノロジーの悪用リスク」を避けるため、GPT-5では高度な生物学的知識が悪用されないように、安全策をトレーニング段階から実装したと語る。また、外部の専門組織と連携しながら、5000時間以上に及ぶ入念な想定攻撃テストを行ない、安全にコントロールできる状況を担保したうえでGPT-5をリリースする。

説明会の質疑応答で「GPT-5の手応え」を聞かれたアルトマン氏は、「とても大きな前進を体感できるモデルを作りたかった。私たちの課題はシンプルに使えること、アクセスしやすいこと、そして初めての方も最先端のAI体験に触れられるように、有料ユーザー以外の方にも使ってもらうことでした。GPT-5は多様な言語や文化圏に対応できるように設計されています。私たちのミッションにおいて、新しいモデルは“過去最大級の前進”になる」と締めた。