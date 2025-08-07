17.3インチ対応！大画面でもしっかり支える安心設計のモバイルモニタースタンドが新登場

サンワサプライは、8月7日より17.3インチまでのモバイルモニターに対応したスタンド「200-STN087BK」「200-STN088BK」「200-STN089BK」の3商品を販売開始した。



価格は「200-STN087BK」が4,528円（税抜）、「200-STN088BK」と「200-STN089BK」が共に5,437円（税抜）だ。

今回発売された3種類のスタンドは、どれも最大17.3インチのモバイルモニターに対応している。それぞれ据え置きタイプとクランプタイプがあり、設置場所に応じて選べる。



他にも、上下左右の角度調節や360度回転が可能で、様々なシーンで快適に使用できる仕様だ。

「200-STN087BK」は据え置きタイプで、およそ幅15×奥行18×高さ63.5cmのサイズ。重量は約1.5kgで柔軟な角度調節が可能だ。一方、「200-STN088BK」も据え置きタイプで、サイズは幅15×奥行15×高さ52.5cm、重さは約1.2kgとややコンパクト。



「200-STN089BK」はクランプタイプで、サイズは幅8.5×奥行46×高さ54cm、重量は約704gとなっており、場所を取らずに設置できるとのこと。

また、ホルダー部分に充電ケーブル用の専用口があり、配線の煩わしさを軽減。滑り止めも施されており、安定した使用が可能だ。サンワダイレクトや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの各オンラインストアで購入できる。