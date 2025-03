次世代GPUへの入れ替えや、PC版「モンスターハンターワイルズ」での需要増加で、異例のビデオカード品薄状態が続いている。かなり深刻で、一部のショップでは店頭のビデオカードコーナーが、ほぼ空っぽということもある。

そんななか、注目したいのが、老舗ビデオカードメーカーのひとつである”INNO3D”のビデオカードだ。正直、店頭でみかける機会は少なく、最近では、その名を知らない人も多いだろうが、BTO PCブランドのひとつになる「STORM(ストーム)」のパソコンに、古くから採用されている。

デザインはシンプルなモデルが多いが、BTO PCに採用されているだけあって、その品質面や静音性には定評がある。日本国内では、おもにエルザジャパンがビデオカードの単体販売をしており、GeForce RTX 5000シリーズでは、白色のVGAクーラーを搭載したモデルも用意している。

そんなINNO3D GeForce RTX 5000搭載ビデオカードのなかから、今回チョイスしたのが、GeForce RTX 5080を搭載した「INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC」だ。

4K解像度でのゲームプレイを十分狙っていける「INNO3D GeForce RTX 5080 X3 OC」。ここでは、一度体験すると戻れなくなること受けあいとなる、アスペクト比21:9のウルトラワイドゲーミングに狙いを定めた。ゲームタイトルの対応(非対応ゲームではMOD導入)が必要になるが、段違いに没入感が高まる横広々画面はPCゲーミング”最強”のプレイスタイルと言えるのだ。

いま最も話題を集める「モンスターハンターワイルズ」も、21:9比のウルトラワイド表示をサポートしている。そして4Kゲーミングも狙えるGeForce RTX 5080なら、ウルトラワイドディスプレーの主流解像度となる3440×1440ドットでのゲームプレイを十分狙えるというわけだ。

モンスターハンターワイルズ公式ベンチマークを例に、一般的な16:9と21:9比を見比べると、その差は一目瞭然だ。カットシーンや、モンスター狩猟時の迫力、没入感、操作感は格段に向上する。

©CAPCOM MONSTER HUNTER WILDS is a trademark and/or registered trademark of CAPCOM CO., LTD. and/or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.