ガンダムファンの思いを大阪・関西万博、そしてさらに未来へとつなげるためのイベント「GUNDAM NEXT FUTURE」。2022年から開始された本イベントもいよいよFINAL。「GUNDAM NEXT FUTURE FINAL in TOKYO」として2月21~24日の期間、新宿住友ビル 三角広場にて開催されており、大阪でも4月1日から4月14日、グランフロント大阪で開催予定だ。

今回の「GUNDAM NEXT FUTURE FINAL」では、大阪・関西万博における民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」で体験できる新作映像「GUNDAM: Next Universal Century」について新情報のほか、45周年を迎えたガンプラの最新情報。そして先行上映が大好評の「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」に関する展示など、盛りだくさんのイベントとなっている。

新作映像「GUNDAM: Next Universal Century」PVをお披露目

本イベントのオープニングセレモニーでは新作映像「GUNDAM: Next Universal Century」のPVがお披露目された。

この映像は辻本貴則氏が監督を務め、声には豪華な顔ぶれが配役されている。また、これまでガンダムに関わってきたスタッフに加え、劇伴はエバン・コールが担当するなど、スタッフ・キャストの名前を見るだけで期待が高まる。

パビリオンはウォークスルー型のアトラクションだが、臨場感のある体験型の映像となっているのは「僕の監督人生でガンダムに携われることがあるなんて、まさに夢のようです」と語る辻本監督。映像については「ウォークスルー型だけどほぼライド型に近い感覚で楽しめるので期待してほしい」と太鼓判を押す。

プロデューサーを務めたバンダイナムコフィリムワークスの森下健太郎氏は「宇宙世紀という世界観から着想した宇宙での暮らし、未来に実現するであろう科学技術などを体験できる作品になっているので、新たな未来への可能性を感じていただきたい」とコメントした。

あらすじ

西暦2150年。夢洲を訪れたあなたは巨大宇宙ステーション「スタージャブロー」の見学ツアーに参加する。ハロに導かれ軌道エレベーターに搭乗。地上 3 万 6 千キロの高みを目指す旅がはじまる。静止軌道を周回するスタージャブローではさまざまなモビルスーツが、さらに深遠な宇宙へ進出するために活躍していた。そのとき突然、事件が発生する。除去作業中のスペースデブリに異変が生じたのだ……!

スタッフ

企画・制作:サンライズ

原作:矢立 肇 富野由悠季

監督:辻本貴則

脚本・設定考証・特殊設定:森田 繁(スタジオぬえ)

メカニカルデザイン:大河原邦男、明貴美加、宮本 崇

マーキングデザイン:カトキハジメ

美術設定:岡田有章

色彩設計:安部なぎさ

CGディレクター:熊野祐介

CGモデリングディレクター:森田彗斗

音楽:Evan Call

エンディングテーマ:Evan Call feat. Uyanga Bold「Dream Beyond Forever」

製作:バンダイナムコフィルムワークス

キャスト

イークス:濱田 岳

ポー:土屋太鳳

グーロウ:戸塚有輝

ライズン:金田 昇

???:武田真治

アナウンス:斎藤 工

累計出荷数8億超を突破! 45周年を迎えたガンプラ

1980年に誕生したガンプラは、今年2025年に45周年を迎え、様々なプロジェクトが推進される。オープニングセレモニーにはBANDAI SPRITS ホビーディビジョンのガンプラ45周年プロジェクト担当である落合翔平氏と企画担当の稲吉太郎氏が登壇し、新商品の紹介や今後の展開などが語られた。

まずガンプラ45周年アンバサダーに俳優の出口夏希さん、横田真悠さんの二人が就任したことが発表された。CMが放送されるほか、ガンプラ部を創設。実際に部員を募集し、SNSを中心に1年間通して活動する予定だ。

新商品としては「PERFECT GRADE UNLEASHED RX-93 νGUNDAM」の発売決定が発表された。1/60スケールのνガンダムは45年進化してきた技術を結集したガンプラになるとのことだが、詳細は後日改めて発表される。

また、未来のガンプラを表現したという、ケミカルリサイクル樹脂を使用したガンプラ「EXPO2025 1/144 RX-78F00/E ガンダム(EX-001 グラスフェザー装備)ケミカルリサイクル Ver」もお披露目。

これまでもガンプラのランナーを再利用したエコプラがあったが、ケミカルリサイクルでは使用済みのプラスチックを科学的に分解し、一度プラスチック原料に戻して再利用する。エコプラは利用するプラスチックの色に依存してしまうのに対し、ケミカルリサイクルでは通常品と遜色ない、同じ成型色の仕上がりにできるのが大きな違いだ。

さらに期間限定店舗「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA」を4月11日から大丸梅田店5階に出店するほか、札幌、名古屋の国内をはじめ、世界20カ国以上のワールドツアーの開催が決定されている。

オープニングセレモニーのラストは、ガンプラ45周年を記念した楽曲「胸にいつもガンプラを」を、BANDAI SPRITSのプラモデルの公式アンバサダーを務めるLINKL PLANETがライブパフォーマンス。こちらのシングルは3月19日にリリース予定で、ガンプラ「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-3 G-3ガンダム (REVIVAL Ver.)[メタリック]」付き限定版も発売される。