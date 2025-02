アップル「iPhone 17」ダイナミックアイランドのサイズはそのままに？

アップルが2024年に発売するiPhone 17シリーズのダイナミックアイランドは小型化されないという。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が1月24日にXで伝えた。

同氏によると、iPhone 17シリーズ全体でダイナミックアイランドのサイズは「ほとんど変更されない」という。この予測は、これまでiPhone 17について伝えられていたうわさに反している。

昨年、香港の証券会社Haitong International SecuritiesのアナリストJeff Pu氏は、アップルがiPhone 17 ProにFace ID用の「メタレンズ」を採用し、ダイナミックアイランドが「大幅に狭く」なると何度か伝えていた。

クオ氏の予測が正しければ、Pu氏の分析が誤っていたことになる。

アップルは将来的にはノッチを大幅に小型化することを目指しているとみられるが、現時点での先行きは不透明だと言えそうだ。

預期2H25 iPhone 17系列的動態島大小幾乎沒什改變



I expect the Dynamic Island size to remain largely unchanged across the 2H25 iPhone 17 series