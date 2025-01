カプコンは1月30日、カプコンの最新情報をお届けするデジタルイベント「カプコンスポットライト」と「モンスターハンターワイルズ ショーケース」、2本立ての番組の配信を2025年2月5日午前7時より行うと発表。

前半の「カプコンスポットライト」では、「鬼武者 Way of the Sword」「カプコン ファイティング コレクション2」「MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics」などを紹介。

後半の「モンスターハンターワイルズ ショーケース」では、発売を間近に控えた本作の最新映像や第2回オープンベータテストの続報などを紹介するという。前後半合わせて、約35分間の番組となる。

「モンスターハンターワイルズ」を心待ちにしているユーザーからは、「楽しみです!」「雪マップかな?」「最終PV来るか?」とどんな情報が発表されるのか続報を予想する声も。いっぽうで「スポットライト」のほうでは「鬼武者」に注目している声も寄せられていた。

番組は来週、2月5日の午前7時から。早起きして視聴してみては。

