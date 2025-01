OpenAIのサム・アルトマンCEOは1月24日、自身のXアカウントを通じて、ChatGPTの最新AIモデル「o3 mini」を無料ユーザーにも開放することを明らかにした。

big news: the free tier of chatgpt is going to get o3-mini!



(and the plus tier will get tons of o3-mini usage)