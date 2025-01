OpenAI、AIがブラウザー作業をやってくれる新機能　月額3万円ユーザー向け

OpenAIは1月23日、ブラウザーを使った作業を代行できるAIエージェント「Operator」を発表した。米国のProプラン(有料)ユーザーのみを対象とした研究プレビュー版として提供を開始する。

Operatorは独自のブラウザーを使用し、タイピング、クリック、スクロールなどの操作が可能。フォーム入力、食料品の注文など、日常的な作業を代行する。

A research preview of Operator, an agent that can use its own browser to perform tasks for you. pic.twitter.com/wkBBDIlVqj