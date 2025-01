任天堂は1月6日、ニンテンドーeショップにて開催中の「Nintendo Switch 新春セール」があと3日で終了すると告知した。特集ページはこちら。

セール対象タイトルには、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」や「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」などじっくり楽しめる名作RPGから、「Nintendo Switch Sports」や「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」など家族で楽しめるゲームまで幅広くラインアップ。

とくに「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は初セール30%オフでお買い得だ。ASCIIでは本作のレビュー記事も掲載しているので、購入の参考にしてほしい。セールの期間は、2025年1月9日23時59分まで。

