ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月20日より、PlayStation Store(PS Store)で取り扱っているPlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)の対象タイトルが最大80%オフで購入できる期間限定の「ビッグウィンターセール」を開催。期間は、2025年1月17日まで。

本セールでは、第一弾と第二弾と二段階に分けてラインアップを追加。第一弾は2024年12月20日~2025年1月6日まで、第二弾は2025年1月3日~1月17日となる。

※セール対象タイトルのうち一部はセール期間が異なります。

以下では、第一弾の注目タイトルをピックアップして紹介。全タイトルのライアップや割引率は、下記のセールページを確認してほしい。

▼「ビッグウィンターセール」ページ

https://store.playstation.com/pages/HolidaySale

注目タイトル

◆『Call of Duty®: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル』

・配信:Activision Publishing, Inc.

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・通常価格:9800円

⇒ セール価格:7350円(25%オフ)

・CERO:Z(18才以上対象)

▼『Call of Duty®: Black Ops 6 - クロスジェンバンドル』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODBO6CROSSGEN01

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTYおよびCALL OF DUTY BLACK OPSはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.

◆『Call of Duty®: Black Ops 6 - 秘蔵版』

・配信:Activision Publishing, Inc.

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・通常価格:1万3400円

⇒ セール価格:1万720円(20%オフ)

・CERO:Z(18才以上対象)

▼『Call of Duty®: Black Ops 6 - 秘蔵版』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9201-PPSA07952_00-CODBO6VAULT00001

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY BLACK OPS、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。本製品にはId Softwareからライセンスが供与されたソフトウェアテクノロジー(Id Technology)が含まれます。Id Technology © 1999-2024 Id Software, Inc.

◆『メタファー:リファンタジオ PS4 & PS5』

・配信:アトラス

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常価格:9878円

⇒ セール価格:7408円(25%オフ)

・CERO:C(15才以上対象)

▼『メタファー:リファンタジオ PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0005-PPSA02075_00-METAPHORJP000001

©ATLUS. ©SEGA.

◆『SILENT HILL 2』

・配信:コナミデジタルエンタテインメント

・フォーマット: PS5

・ジャンル:ホラー

・通常価格:8580円

⇒ セール価格:6864円(20%オフ)

・CERO:C(15才以上対象)

▼『SILENT HILL 2』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0101-PPSA08708_00-MAINGAME00000000

©Konami Digital Entertainment

◆『ELDEN RING PS4 & PS5』

・配信:フロム・ソフトウェア

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:RPG

・通常価格:9240円

⇒ セール価格:5544円(40%オフ)

・CERO:D(17才以上対象)

▼『ELDEN RING PS4 & PS5』のPS Storeでの購入はこちらから

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0506-PPSA03169_00-2465683171993968

ELDEN RING™ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.

利用額の2%を毎月現金キャッシュバック!

PS Storeでのご購入はSony Bank WALLETがお得

ソニー銀行のSony Bank WALLETは、日本国内のPS StoreおよびPlayStation Network(PSN)での利用金額の2%が毎月現金キャッシュバックされる、おトクな11通貨対応Visaデビット付きキャッシュカード。審査不要、年会費無料、満15歳以上で申し込み可能となっている。国内や世界中の200以上の国と地域のVisa加盟店でも使えて便利だ。PS StoreやPS Plusの支払いはSony Bank WALLETでおトクに楽しもう。

さらに今なら、期間中に対象条件を満たすと、もれなく1000円プレゼントのキャンペーンを実施中。PS Storeの「ビッグウィンターセール」でもっとお得に利用できるこの機会に口座を開設してみてはいかがだろうか。

▼ソニー銀行のページで詳細をチェック!

https://moneykit.net/campaign/account202411/?kid=otr_psstore_acc241105-02&cid=otr_psstore_acc241105-02