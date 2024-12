コーエーテクモゲームスは12月20日、PC(Steam/Windows/Epic Games Store)/Microsoft Store/ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeで配信中のダウンロード版タイトルを最大85%オフで提供する「Holiday Sale」を開催中だと発表。セール期間は、ストアごとに異なるので下記をチェックしてほしい。

本セールでは、『ゼルダ無双 厄災の黙示録』をはじめ、『真・三國無双7 with 猛将伝』や『DEAD OR ALIVE 6』『ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜』など多くのタイトルがお買い得価格で購入できる。この機会に人気タイトルをゲットしてみてはいかがだろうか。

なお、プラットフォームによっては同じタイトルでも割引率が違うことがあるので、全ラインアップや割引き率はセール特設ページを確認してほしい。

【セール期間】

Steam:2025年1月3日午前3時まで

Microsoft Store:2025年1月3日19時まで

ニンテンドーeショップ:2025年1月5日まで

PlayStation Store:2025年1月6日まで

Epic Games Store:2025年1月10日午前1時まで

【セール特設ページ】

https://www.gamecity.ne.jp/sale/

【タイトルピックアップ】

●『Winning Post 10 2024』

●『真・三國無双7 with 猛将伝』

●『真・三國無双7 with 猛将伝 DX』

●『DEAD OR ALIVE 6』

●『ゼルダ無双 厄災の黙示録』

●『ライザのアトリエ 〜常闇の女王と秘密の隠れ家〜』

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

© Nintendo © コーエーテクモゲームス All rights reserved. Licensed by Nintendo