今年最後の劇場上映アニメは、年末年始ということもあって『モアナと伝説の海2』『忍たま乱太郎』『イナズマイレブン』とファミリー向け作品が並んだ。『イナズマイレブン』は総集編に加えて新作を上映。

また、ピーター・ジャクソンが製作総指揮を務め、『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズでおなじみの神山健治監督が『ロード・オブ・ザ・リング』の世界を描く『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』も注目だ。

〈中つ国〉の運命は、若き王女ヘラに託された――

『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』

LOTR TM MEE lic NLC. © 2024 WBEI

作品解説

偉大な王ヘルムに護られ、騎士の国ローハンの人々は平和に暮らしていた。だが、突然の攻撃を受け、美しい国が崩壊していく……。王国滅亡の危機に立ち向かう、ヘルム王の娘である若き王女へラ。最大の敵となるのは、かつてヘラと共に育ち、彼女に想いを寄せていた幼馴染のウルフだった。大鷲が空を舞い、ムーマクは暴走、オークが現れ、金色の指輪を集める"何者"かが暗躍し、白のサルマンが登場……。果たしてヘラは、誇り高き騎士の国と民の未来を救えるのか――!? “あの指輪”をめぐる壮大な冒険へと繋がる、まだ誰も知らない伝説の戦いの幕が開ける!

スタッフ

原題:THE LORD OF THE RINGS:THE WAR OF THE ROHIRRIM

監督:神山健治

製作:フィリッパ・ボウエン、ジェイソン・デマルコ、ジョセフ・チョウ

製作総指揮:フラン・ウォルシュ、ピーター・ジャクソン、サム・レジスター、キャロリン・ブラックウッド、トビー・エメリッヒ

脚本:ジェフリー・アディス&ウィル・マシューズ、フィービー・ギッティンズ&アーティ・パパゲオルジョウ

ストーリー:アディス&マシューズ、フィリッパ・ボウエン

配給:ワーナー・ブラザース映画

キャスト

日本語吹替版キャスト

ヘルム王:市村正親

王女ヘラ:小芝風花

ウルフ:津田健次郎

フレアラフ:中村悠一

オルウィン:本田貴子

エオウィン:坂本真綾

フレカ:斧アツシ

ハレス:森川智之

ハマ:入野自由

ターグ将軍:山寺宏一

老ペニクルック:沢田敏子

リーフ:田谷 隼

ソーン卿:大塚芳忠

シャンク:飯泉征貴

ロット:村治 学

サルマン:勝部演之



字幕版キャスト

ヘルム王:ブライアン・コックス

王女ヘラ:ガイア・ワイズ

ウルフ:ルーク・パスクァリーノ

エオウィン:ミランダ・オットー

ほか

上映情報

12月27日(金)全国劇場公開!

公式サイトURLhttp://lotr-movie.jp/

公式X(Twitter)@LotR_JP

LOTR TM MEE lic NLC. © 2024 WBEI