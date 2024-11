スクウェア・エニックスは11月7日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルをお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~November 2024~」を2024年11月6日から開催中だと発表。セール期間は、2024年11月22日まで。

以下では、対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/November2024/

対象タイトルピックアップ

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO ©SUGIYAMA KOBO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

50%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『電車でGO!! はしろう山手線』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

JR 東日本商品化許諾済

『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』

Nintendo Switch

50%オフ!

© 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『トライアングルストラテジー』

Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『シアトリズム ファイナルバーライン』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO