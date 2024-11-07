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ゲーム  >  ニュース  >  『ドラクエXI S』が50％オフ！スクエニが11月のアルティメットセールを開催

『FFVII リメイク』 や『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』など、名作タイトルが目白押し！

『ドラクエXI S』が50％オフ！スクエニが11月のアルティメットセールを開催

2024年11月07日 18時25分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　スクウェア・エニックスは11月7日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルをお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～November 2024～」を2024年11月6日から開催中だと発表。セール期間は、2024年11月22日まで。

　以下では、対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/November2024/

対象タイトルピックアップ

『ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO ©SUGIYAMA KOBO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5
50％オフ！

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
JR 東日本商品化許諾済

『ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストビルダーズ２　破壊神シドーとからっぽの島』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族 オフライン』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

『ドラゴンクエストX　眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエスト トレジャーズ　蒼き瞳と大空の羅針盤』

Nintendo Switch
50％オフ！

© 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO

『トライアングルストラテジー』

Nintendo Switch
60％オフ！

© SQUARE ENIX

『シアトリズム ファイナルバーライン』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

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