『FFVII リメイク』 や『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』など、名作タイトルが目白押し！
『ドラクエXI S』が50％オフ！スクエニが11月のアルティメットセールを開催
スクウェア・エニックスは11月7日、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルをお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～November 2024～」を2024年11月6日から開催中だと発表。セール期間は、2024年11月22日まで。
以下では、対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ、PlayStation Storeで確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/November2024/
対象タイトルピックアップ
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© 2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO ©SUGIYAMA KOBO
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
50％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『電車でＧＯ！！ はしろう山手線』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.
© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
JR 東日本商品化許諾済
『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストビルダーズ２ 破壊神シドーとからっぽの島』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
『ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
『ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』
Nintendo Switch
50％オフ！
© 2022 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『トライアングルストラテジー』
Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『シアトリズム ファイナルバーライン』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
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