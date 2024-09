イーロン・マスク氏、新型ロボット発表か「歴史に残る出来事になるだろう」

Xより

テスラCEOのイーロン・マスク氏が9月26日、自身のXアカウントで「WE, ROBOT 10.10 LOS ANGELES」と書かれた画像を共有し、新型ロボットの発表を示唆した。マスク氏は画像に「This will be one for the history books(これは歴史に残るものになるだろう)」というコメントも添えている。

これは、マスク氏が率いるテスラ社のロボット開発プロジェクト「Optimus」(別名:Tesla Bot)に関連するものと考えられる。

Optimusは2021年8月に発表された人型ロボット。2022年にはプロトタイプを、2023年12月に2代目となる「Optimus Gen 2」を公開した。マスク氏は2025年にはOptimusの限定生産を開始し、2026年には他社向けに量産を開始する予定だと主張していた。

10月10日、ロサンゼルスでの発表イベントは多くの注目を集めることが予想される。