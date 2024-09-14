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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2128回

新型モデムの効果で

アップル「iPhone 16 Pro」5G通信速度最大26％アップ？

2024年09月14日 20時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルが9月20日に発売するiPhone 16 Proシリーズは、5G通信速度がiPhone 15 Proと比較して最大で26％高速になっているようだ。スピードテスト専門サイトSpeedSmartが9月11日に明らかにした。

　同紙の調査によると、iPhone 16 Proがクアルコムの最新モデムチップSnapdragon X75を搭載した結果、iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxにおいてアメリカの3大キャリア全体でダウンロード速度が平均23.7％アップしていたという。

　なかでもベライゾンのダウンロード速度は平均で26.4％もアップしているとのことだ。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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