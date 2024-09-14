篠原修司のアップルうわさ情報局 第2128回
新型モデムの効果で
アップル「iPhone 16 Pro」5G通信速度最大26％アップ？
2024年09月14日 20時00分更新
アップルが9月20日に発売するiPhone 16 Proシリーズは、5G通信速度がiPhone 15 Proと比較して最大で26％高速になっているようだ。スピードテスト専門サイトSpeedSmartが9月11日に明らかにした。
同紙の調査によると、iPhone 16 Proがクアルコムの最新モデムチップSnapdragon X75を搭載した結果、iPhone 16 ProとiPhone 16 Pro Maxにおいてアメリカの3大キャリア全体でダウンロード速度が平均23.7％アップしていたという。
なかでもベライゾンのダウンロード速度は平均で26.4％もアップしているとのことだ。
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