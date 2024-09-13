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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2128回

台湾メディア報道

アップル新型「MacBook Pro」すでに量産開始か

2024年09月13日 20時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルのサプライチェーンは、M4 ProチップとM4 Maxチップを搭載した新型MacBook Proの量産を8月から開始する予定だという。台湾メディアDigiTimesが8月28日に報じている。

　同様のうわさをディスプレー業界のアナリスト、ロス・ヤング氏も伝えており、量産はすでに始まっている可能性が高い。

　新型MacBook Proは2024年後半にリリースされるとみられている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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