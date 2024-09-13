篠原修司のアップルうわさ情報局 第2128回
台湾メディア報道
アップル新型「MacBook Pro」すでに量産開始か
2024年09月13日 20時00分更新
アップルのサプライチェーンは、M4 ProチップとM4 Maxチップを搭載した新型MacBook Proの量産を8月から開始する予定だという。台湾メディアDigiTimesが8月28日に報じている。
同様のうわさをディスプレー業界のアナリスト、ロス・ヤング氏も伝えており、量産はすでに始まっている可能性が高い。
新型MacBook Proは2024年後半にリリースされるとみられている。
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