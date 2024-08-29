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『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン デラックス版』など人気作がお買い得

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

2024年08月29日 20時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

　スクウェア・エニックスは8月28日より、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～September 2024～」を開催。開催期間は、2024年9月11日まで。

　下記ではセールタイトルをピックアップして紹介。全参加タイトルは対象タイトル一覧掲載ページか、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeで確認してほしい。

　なお、タイトルにより開始日や終了日が異なる点は覚えておこう。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/September2024/

＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『ドラゴンクエストX　目覚めし五つの種族　オフライン　デラックス版』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO

『HARVESTELLA』

Nintendo Switch
50％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© SQUARE ENIX

『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『タクティクスオウガ リボーン』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© SQUARE ENIX

『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.

『春ゆきてレトロチカ』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© SQUARE ENIX
Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton

『LIVE A LIVE』

Nintendo Switch
60％オフ！
9/2まで

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

『ドラゴンクエストビルダーズ２　ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO

『結合男子』

Nintendo Switch
50％オフ！

『結合男子 オールインパック（通常版＋純位志献官 総員追加 シーズンパス）』

Nintendo Switch
50％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』

PlayStation 4
60％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© SQUARE ENIX

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』

PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© 2022 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO

『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

©2007, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:Toshiyuki Itahana

『すばらしきこのせかい -Final Remix-』

Nintendo Switch
60％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© 2007, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE - DIGITAL DELUXE EDITION -』

PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman

『VALKYRIE ELYSIUM』

PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© SQUARE ENIX

『Voice of Cards Trilogy』

PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© SQUARE ENIX

『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！

© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.

　スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新している。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ人は、こちらも参考にしてはいかがだろうか。

https://www.jp.square-enix.com/column/

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