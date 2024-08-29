『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』など人気作がお買い得
「スクエニ アルティメットセール ～September 2024 ～」がPS Storeとニンテンドーeショップで開催中！
スクウェア・エニックスは8月28日より、ニンテンドーeショップとPlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～September 2024～」を開催。開催期間は、2024年9月11日まで。
下記ではセールタイトルをピックアップして紹介。全参加タイトルは対象タイトル一覧掲載ページか、ニンテンドーeショップ／PlayStation Storeで確認してほしい。
なお、タイトルにより開始日や終了日が異なる点は覚えておこう。
▽対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/September2024/
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セールタイトルピックアップ
『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン デラックス版』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
『HARVESTELLA』
Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『タクティクスオウガ リボーン』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO.,LTD. All Rights Reserved.
『春ゆきてレトロチカ』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by h.a.n.d., Inc. Story by Nemeton
『LIVE A LIVE』
Nintendo Switch
60％オフ！
9/2まで
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
『ドラゴンクエストビルダーズ２ ゲーム本編+追加DLC第1弾・第2弾・第3弾セット』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
© SUGIYAMA KOBO
『結合男子』
Nintendo Switch
50％オフ！
『結合男子 オールインパック（通常版＋純位志献官 総員追加 シーズンパス）』
Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』
PlayStation 4
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』
PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！
© 2022 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:©2021 YOSHITAKA AMANO
『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
©2007, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:Toshiyuki Itahana
『すばらしきこのせかい -Final Remix-』
Nintendo Switch
60％オフ！
© 2007, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI
『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE - DIGITAL DELUXE EDITION -』
PlayStation 5／PlayStation 4
50％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
『VALKYRIE ELYSIUM』
PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ！
© SQUARE ENIX
『Voice of Cards Trilogy』
PlayStation 4／Nintendo Switch
40％オフ！
© SQUARE ENIX
『The DioField Chronicle デジタルデラックス エディション』
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. © Silvertone, Inc.
スクウェア・エニックスではダウンロードタイトルを紹介するコラムを随時更新している。セールでどのタイトルを購入しようか悩んだ人は、こちらも参考にしてはいかがだろうか。
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