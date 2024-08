この20年間にゲーム業界で何が起こり、何が変わったのか？『ファミ通ゲーム白書2024』

株式会社角川アスキー総合研究所は、国内外ゲーム業界のデータ年鑑『ファミ通ゲーム白書2024』を2024年8月22日に発売した。

『ファミ通ゲーム白書』は、日本国内と北米、欧州、アジアといった海外主要地域別のゲーム市場について、豊富な最新データと大規模なアンケート結果をもとに、ゲーム・エンターテイメント業界の最新動向を分析したデータ年鑑。『ファミ通ゲーム白書2024』は、創刊20周年号にあたり、「PDF(CD-ROM)+書籍セット版」9万6800円、「PDF版(CD-ROM)」4万8400円、「書籍版」5万3900円、「電子書籍版」を用意。2024年9月30日までの期間限定で、「PDF(CD-ROM)+書籍セット版」通常価格9万6800円のところ、「キャンペーン版」として5万3900円で販売する。

※価格は各共に税/送料込。

2023年のゲーム市場の動向をデータで網羅した『ファミ通ゲーム白書2024』

『ファミ通ゲーム白書2024』は、2005年の刊行以来、新陳代謝を繰り返すゲーム業界の最前線を捉えてきた『ファミ通ゲーム白書』の最新刊。全7章からなる2023年度の豊富なゲーム業界分析に加え、「ファミ通ゲーム白書の20年史」、「ゲーム業界マップ」などを掲載した巻頭特典「ファミ通ゲーム白書プレミアム」も含め、A4判全430ページに渡る一大年鑑となっている。

各章立ては以下の通り。



□巻頭特典 ファミ通ゲーム白書プレミアム

□序章 2024年ゲーム業界パースペクティブ

□第1章 2023年 国内ゲーム市場の動向

□第2章 ユーザー・マーケティング

□第3章 メディア・プロモーション

□第4章 隣接業界の市場動向

□第5章 拡散するゲーム業界

□第6章 海外ゲーム市場の動向

□第7章 補完データ

□巻末特典 2023年度ゲーム市場最新レポート【2023年4月~2024年3月】

業界の変遷から見る『ファミ通ゲーム白書』の20年と

2023年度のゲーム業界を俯瞰する巻頭特典

ここからは、各章に収録されたデータの要点と、その章で取り上げられている主なトピックの一部を紹介しよう。

「巻頭特典 ファミ通ゲーム白書プレミアム」では、創刊20号記念特集として20年に渡る国内ゲーム市況の推移を紹介。その主な収録内容は次の通り。

主な収録内容

●20冊目のFGH ゲーム業界の20年とともに振り返るファミ通ゲーム白書

●世界ゲームコンテンツ市場マップ

●ゲーム業界ニュース&トピックス '23

●2023年ゲームソフト販売本数トップ100

20冊目のFGH ゲーム業界の20年とともに振り返るファミ通ゲーム白書 2004年のゲーム業界の動き

●ニンテンドーDS、PlayStation Portable発売●『モンスターハンター』~第8回 CESA GAME AWARDS最優秀賞●セガとサミーが統合し、セガサミーホールディングス設立●前年のスクウェア・ エニックス誕生を踏まえ、『いただきストリートSpecial』でドラクエとFFが初の共演 2005年のゲーム業界の動き

●Xbox 360発売●『ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君』~第9回 CESA GAME

AWARDS 最優秀賞●ゲームボーイミクロ発売●『スーパーマリオブラザーズ』が発売から20年 2006年のゲーム業界の動き

●PlayStation 3、Wii発売●『脳を鍛える大人のDSトレーニング』『ファイナルファンタジーXII』~日本ゲーム大賞2006●『キングダム ハーツII』『バイオハザード4』~ファミ通アワード2005大賞 2007年のゲーム業界の動き

●Xbox 360 エリート発売 ●『Wii Sports』『モンスターハンター ポータブル2nd』~日本ゲーム大賞2008 ●『ファイナルファンタジーXII』『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』~ファミ通アワード2006大賞 ●『モンスターハンター フロンティア オンライン』がWindowsでサービスを開始 2008年のゲーム業界の動き

●iPhone 3G発売 ●『Wii Fit』『モンスターハンターポータブル 2nd G』~日本ゲーム大賞2008 ●『モンハン ポータブル 2nd』『スーパーマリオギャラクシー』~ファミ通アワード2007大賞 2009年のゲーム業界の動き

●PSPgo発売 ●『マリオカートWii』『メタルギアソリッド4』~日本ゲーム大賞2009 ●『モンスターハンターポータブル 2nd G』~ファミ通アワード2008大賞 ●『怪盗ロワイヤル』サービス開始 2010年のゲーム業界の動き

●PlayStation Move、Kinect発売 ●『NewスーパーマリオブラザーズWii』~日本ゲーム大賞2010 ●『ドラゴンクエストIX』~ファミ通アワード2009 ●宮本茂氏が第13 回文化庁メディア芸術祭功労賞 2011年のゲーム業界の動き

●ニンテンドー3DS、PlayStation Vita発売 ●『モンスターハンターポータブル 3rd』~日本ゲーム大賞2011・ファミ通アワード2010、PlayStation Awards 2011 ●宮本茂氏が文部科学大臣賞を受賞 2012年のゲーム業界の動き

●Wii U発売 ●『GRAVITY DAZE』~日本ゲーム大賞2012 ●『モンハン 3G』~ファミ通アワード

2011 ●JOGAが"オンラインゲーム安心安全宣言"を公表 ●“コンプガチャ”消費者庁の正式見解で違法 2013年のゲーム業界の動き

●『とびだせ どうぶつの森』~日本ゲーム大賞2013・ファミ通アワード2012 ● "マジコン裁判"で業者側に輸入販売の差し止めと損害賠償を命令 ●任天堂 山内溥元社長が逝去 ●飯野賢治さんが逝去 2014年のゲーム業界の動き

●PlayStation4、Xbox One発売 ●『モンスターハンター4』『妖怪ウォッチ』~日本ゲーム大賞2014 ●『モンスターハンター4』~ファミ通アワード2013 ●『妖怪ウォッチ』~2014年流行語大賞 ゲーム部門にノミネート●Amazonがゲーム映像配信のTwitchを買収 ●FacebookがOculus VR社を買収 2015年のゲーム業界の動き

●『妖怪ウォッチ2』~日本ゲーム大賞2015・ファミ通アワード2014 ●『メタルギア ソリッドⅤ』~The Game Awards2015部門賞 ●『モンスターストライク』~Yahoo!検索大賞2015 ●『妖怪ウォッチ』~AMDアワード総務大臣賞・第66回NHK紅白歌合戦登場 ●任天堂 岩田聡代表取締役が逝去 2016年のゲーム業界の動き

●Xbox One S、PlayStation VR発売 ●『スプラトゥーン』~日本ゲーム大賞2016・ファミ通アワード2016 ●『ポケモンGO』~Google Playベストオブ2016・Yahoo!検索大賞2016・2016年流行語大賞 ゲーム部門にノミネート ●CESAが“有料ガチャ”提供方法に関する運営ガイドラインを制定 2017年のゲーム業界の動き

●Nintendo Switch、Xbox OneX、PlayStation VR新型モデル、Newニンテンドー2DS LL発売 ●ニンテンドー3DS生産終了 ●『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』~日本ゲーム大賞2017・The Game Award2017 ●『ポケットモンスター サン・ムーン』~ファミ通アワード2016 2018年のゲーム業界の動き

●『モンスターハンター:ワールド』~日本ゲーム大賞2018 ●『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』『ドラゴンクエストXI』~ファミ通アワード2017 ●『ドラゴンボール レジェンズ』~Google Playベストオブ2018 ●一般社団法人 日本eスポーツ連合(JeSU)が発足 ●公道カート"マリカー訴訟"で東京地裁が任天堂の主張を認める ●『白猫プロジェクト』の特許権侵害で任天堂がコロプラを提訴 2019年のゲーム業界の動き

●Nintendo Switch Lite発売 ●『スマブラSP』~日本ゲーム大賞2019 ●『SEKIRO』~The GameAwards 2019 ●『スマブラSP』『モンスターハンター:ワールド』~ファミ通アワード2018 ●『ドラゴンクエストウォーク』~Google Playベストオブ2019 ●Appleが月額ゲームサービス “AppleArcade”開始 ●“JAEPO×闘会議×JeSU 2019”開催 ●映画『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』を公開 2020年のゲーム業界の動き

●PlayStation5、Xbox Series X/S発売 ●『あつまれ どうぶつの森』~日本ゲーム大賞2020 ●『ポケモン ソード・シールド』~ファミ通・電撃ゲームアワード2019 ●『原神』~App Storeアワード2022・Google Play ベストオブ2020 ●『天穂のサクナヒメ』2週間で累計出荷50万本突破 ●「東京ゲームショウ2020」オンライン開催 ●E3開催中止 ●新型コロナの影響でSwitchの生産が一時停止 2021年のゲーム業界の動き

●『ゴーストオブツシマ』・『モンハンライズ』~日本ゲーム大賞2021 ●『あつまれ どうぶつの森』~ファミ通・電撃ゲームアワード2020 ●『ウマ娘 プリティーダービー』~Google Playベストオブ2021 ●さくまあきら氏が第24回文化庁メディア芸術祭功労賞 ●東京オリンピックでゲーム楽曲を使用 2022年のゲーム業界の動き

●『ELDEN RING』~日本ゲーム大賞2022・The Game Awards 2022 ●『モンスターハンターライズ』~ファミ通・電撃ゲームアワード2021 ●『Apex Legends Mobile』~App Storeアワード2022 ●『ヘブンバーンズレッド』~Google Play ベストオブ2022 ●『パズル&ドラゴンズ』がサービス開始から10周年 ●SIEがロシアでのプレイステーションハード及びソフトの出荷を停止

創刊20号記念特集として20年に渡る国内ゲーム市況の推移を紹介 2005年の創刊号から20冊目となる『ファミ通ゲーム白書2024』では、ともに歩んできたゲーム業界の変革と進化を振り返る特集「20冊目の FGH」を掲載します。2004年から2023年に渡る国内ゲーム市場規模の推移や、各号で紹介したその年のトピックスなど、国内のゲーム市場のマーケティングにおいて貴重なデータとなる成長の軌跡をご紹介します。

ゲーム業界有識者による2024年のゲーム業界見通し

「序章 2024年ゲーム業界パースペクティブ」では、最前線で奮闘する有識者たちが、ゲーム業界の行く先を展望。

生成系AIを使ったコンテンツクリエイトの波、それはゲーム業界においても無視できない。もの心ついた時からAIのある世代が登場する中、彼らが求めるゲームを見つめることが、ビジネスモデルの変化を捉えることに繋がると考える。

主な収録内容

●File01 株式会社ポケットペア 代表取締役社長 溝部 拓郎

●File02 ロブロックス・ジャパン統括責任者 アリ・ステイマン

●File03 株式会社バンダイ 常務取締役 辻 太郎、Bandai Namco Entertainment (Shanghai) Co., Ltd. デジタル担当董事 小俣 潤

●File04 東海東京インテリジェンス・ラボ 企業調査部 シニアアナリスト 福田 聡一郎

●File05 ゲームジャーナリスト、批評家 Jini

●File06 Sensor Tower Senior Director of APAC Marketing Nan Lu

●File07 中国音数協(CADPA)副秘書長、中国音数協遊戯工委(GPC)秘書長、eスポーツビジネス委員会委員長 唐 賈軍

●File08 株式会社KADOKAWA デジタルエンタテインメント担当シニアアドバイザー 浜村 弘一

2023年、国内のゲーム市場はどう変わったか?

「第1章 2023年 国内ゲーム市場の動向」では、ファミ通の持つ様々な基礎データや、あらゆる角度からのサマリーデータを基に、今後の展望などを分析。国内ゲーム市場の把握を完全サポート。

内閣官房が実施した「新しい資本主義実現会議」の第26回会合に提出された基礎資料によると、日本のコンテンツ輸出(音楽を除く)の59%はゲームであるという。家庭用ゲームでは、大手メーカーがライブゲームサービスを重要視している。

発売して終わりというこれまでのゲームから、継続してユーザーに体験を提供し続けるゲームへと変貌を遂げようとしているのだろうか?

主な収録内容

●2023年 国内ゲーム市場総括データ

●2023年 国内ゲーム市場実績(ハード・ソフト)

●プラットフォーム別詳細データ

●2023年 月別詳細データ

●ジャンル別データ(総合)

●有力シリーズの動向

●ルーキータイトル市場

●廉価版・低価格ソフト市場

●メーカー別・グループ別ソフト販売実績

●メーカー別・グループ別詳細データ

●開発会社の状況

●レーティング

9000人リサーチで測るゲーム関連の消費動向分析

「第2章 ユーザー・マーケティング」では、全国のモニター約9000人への大規模マーケティングリサーチを実施。2023年国内ゲーム市場の消費動向について分析する。

プレイデバイスの多様化を踏まえ、家庭用ゲーム=のプレイ状況から将来的な購入意向まで最新データをまとめると同時に、スマホゲームやPC ゲームのユーザー動向、サブスクリプションサービスやe スポーツの現況、関連サービスやコンテンツの動向まで、あらゆる角度から分析し、現在の市場を読み解く。

主な収録内容

●総評:

2023年のゲーム市場/家庭用ゲームのプレイ状況

家庭用ゲームの現在地~PC・スマホのプレイ状況

ゲーム消費・購入動向/ゲーム入手方法の変化~サブスクリプション

広がるプレイ端末の選択肢

周辺サービスとゲームユーザー

eスポーツ

ゲーム関連エンタメコンテンツの視聴・観賞動向

●現在のゲームマーケット構成とマーケット概況

●広告による効果の流れ

●家庭用ゲーム機プラットフォームについて

●スマホゲームユーザーについて

●PCゲームユーザーについて

●スカウティングレポート〈Switch〉

●スカウティングレポート〈PS5・PC〉

●スカウティングレポート〈マルチ〉

●スカウティングレポート〈F2P〉

●スカウティングレポート〈アプリ〉

ゲーム業界の宣伝・プロモーションはどう変わった?

ゲーム販売において欠かせないのが、宣伝・プロモーション活動である。「第3章 メディア・プロモーション」では、感覚に頼りがちなメディアプロモーションを次の次元へシフトする体系的なデータを掲載。

2023年に実施されたゲーム関連のメディア・プロモーション(テレビCM、動画配信広告)の施策実績を参考に、2023年の家庭用ゲームパッケージ販売データやアプリゲームの年間推定売上(過去実績、CM 出稿実績、CM 好感度 等)からゲーム市場動向を読み取り、今後のゲーム市場におけるプロモーション施策を考える。

主な収録内容

●総評:2023年度のゲームCMの出稿状況とCM好感度

●WEBプロモーション

●データで読み解くゲームジャンルで異なる最適なコミュニケーション戦略

●家庭用ゲーム向けメーカー及びタイトル別のテレビCM出稿状況

●ゲームアプリ向けメーカー及びタイトル別のテレビCM出稿状況

コミック、アニメ、映画、音楽などゲーム隣接産業の市場動向をレイヤー

コンテンツ・ビジネスの中でゲームが果たす役割が増しつつある昨今、直接的な業界だけでなく、その周辺領域の動向にも注意を払う必要がある。「第4章 隣接業界の市場動向」では、出版、映画、音楽、アニメ、動画配信など、ゲーム業界に隣接する市場動向をまとめた。

主な収録内容

●総評:ゲーム産業をとりまく経済動向

●隣接業界の動向とゲーム産業

本・出版・電子書籍/放送/アニメ/映画/音楽/動画配信

環境、トレンド、プラットフォームの多様化など

ゲーム業界に影響を及ぼす外的要因と広がりを読み解く

「第5章 拡散するゲーム業界」では、TVゲームと呼ばれた業界が、ネットワーク環境、モバイル周辺環境、オンラインゲーム市場へと広がっていく中での、各々の現状や展望をレポート。

また、ゲーム業界におけるプラットフォームの広がりや話題の生成AI、インディゲーム、e スポーツについても解説する。



主な収録内容

●総評:20年後の世界を考えると、今を見る目が変わっていく

●ネットワーク環境の現状とトレンド

●モバイル周辺環境

●2023~2024年 テレコミュニケーションズ市場の現状と展望

●ゲームアプリ

●高コスト構造に喘ぐオンラインゲーム市場、苦況を切り開く鍵はあるか

●PCゲーム

●多様化するプラットフォーム

●eスポーツ

●Xトレンド解析

●生成AIとインディーゲーム

ゲーム開発におけるグローバル化意識の高まりと

海外ゲーム市場の動向分析

ゲームがデジタル化し、一瞬にして世界へ配信されるような流れの中で、グローバルを意識することは絶対必要条件となってきている。「第6章 海外ゲーム市場の動向」では、グローバル市場の動向を様々な角度から分析レポートする。

2023 年の海外ゲーム市場は、とくに欧米において組織再編や人員整理など後ろ向きなニュースが多く、不穏な空気が漂った。ただし実績は国や地域によってまちまちで、中国のように大きな成長率を記録したところもある。為替の急激な変化や物価高、少子高齢化など日本と同様、の諸問題を抱える地域もある中で、マーケットはどのように推移しているのだろうか。

主な収録内容

●北米、欧州のゲーム市場

●中国ゲーム産業の現況

●新興国ゲーム産業の現況

2023年に売れたのはどのゲームか?

ゲームソフト推定販売本数TOP1000を掲載

「第7章 補完データ」では、前章までの補完データとして以下の内容を収録。

主な収録内容

●2023年 ゲームソフト推定販売本数TOP1000

●ファミ通ゲーム白書アーカイブ(2004~2022年 ゲームソフト推定販売本数TOP100)

2023 年のパッケージソフトの年間ランキングは、『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』が200万本近い販売本数で首位を獲得した。また、本年は創刊から20号のスペシャル企画として、2004年から2023年まで、20年分の年間ランキングを掲載している。

さらに、「巻末特典 2023年度ゲーム市場最新レポート【2023年4月~2024年3月】」として、年度データ(4月~3月)をまとめた章も用意されている。

20号記念スペシャルプロダクトをお届け

05年版の発刊から20冊目にあたる『ファミ通ゲーム白書2024』。過去20年間のゲーム業界を見続けてきた『ファミ通ゲーム白書』ならではのデータ(20年間のゲームソフトランキング等)等もふんだんに収録。本書は、これからの10年、20年もゲーム業界と歩み続ける『ファミ通ゲーム白書』の節目を彩る特別な1冊となっている。

