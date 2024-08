ANAは8月15日に発表会を開催。同社が運航するポケモンとのコラボレーション特別機「ピカチュウジェットNH」と「イーブイジェットNH」で、ピカチュウなどのポケモンが登場する特別バージョンの「機内安全ビデオ」を上映することを発表しました。

「ポケモン特別版」の機内安全ビデオは、関連する動画も含めて30体以上のポケモンが出演。シートベルトを締めるピカチュウなど、実にかわいらしく楽しいビデオになっていて、子どもから大人まで「ちゃんと観よう」と思わせる作品になっています。ポケモンが登場するだけでなく、バッグや服などもポケモンイメージの柄になっているなど、細部まで凝った映像になっています。

■ANA機内安全ビデオ「ポケモン特別版」(URL)

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

ANAはこれまでも、歌舞伎役者が登場する機内安全ビデオを上映していたほか、成田-ハワイ便では、同路線で使われているA380型機ANA「FLYING HONU(フライングホヌ)のカメのキャラクターを使った特別版が上映されているなど、凝った「機内安全ビデオ」を制作してきました。

有名人も登場するスペシャルな機内安全ビデオ

このような面白い機内安全ビデオを上映しているのは、ANAだけではありません。世界各国の航空会社でオリジナリティあふれる機内安全ビデオを上映しています。たとえばカタール航空では、以前スペインのサッカーチーム「FCバルセロナ」をスポンサーしていてため、メッシやネイマール、ピケといった有名サッカー選手が登場する機内安全ビデオを上映していました。

最新のカタール航空の機内安全ビデオは、同社が世界各国へ多くのネットワークがあることをアピールするため、「Postcards from Qatar(訳:カタールからのポストカード)」をテーマに就航各地の風景を使った動画になっています。観ているだけで世界一周気分が味わえるという、世界各国の空の下を舞台にした楽しい構成です。

■Postcards from Qatar to the World | Qatar Airways(URL)

有名人が登場する機内安全ビデオとして有名なのが、イギリスの航空会社British Airways。スケッチ・コメディーを撮影するためのオーディションという設定で、有名な俳優が登場。ラストには日本でも人気のコメディアン、ローワン・アトキンソンがらしい演技で笑わせてくれます。

■British Airways safety video - director's cut(URL)